UBilliat yisikhokho seCAF

YiNtatheli kaMthunywa

INHLANGANISO yeConfederation of African Football (Caf) isikhethe uKhama Billiat kuqembu labadlali abenza kuhle kuminyaka elitshumi edluleyo.

Iqembu leli, elibizwa ngokuthi yi- Confederation of African Football Champions League Team of the Decade, limenyezelwe lamuhla ekuseni emakhasini obulembu lapho obekuvota khona abalandeni bomdlalo webhola lenyawo.

Kubikwa okwenze uBilliat wangena kuleliqembu lengcitshi, kwaba yikudlala kwakhe ngesizini ka2015/16 ekuMamelodi Sundowns ngesikhathi ehlohla amabhola kumidlalo yonke.

Ngalowo umnyaka wathwala inkezo yeChampions League waphinda waphiwa isicoco sokuba ngumdlali owenza ngcono kulabo bonke e-Africa, elandela uDennis Onyango, owayengunozinti kumaSandawana.

Wadlala futhi kweyinye i-final yeChampions League ngesizini ka2021, iqembu lakhe iKaizer Chiefs linqotshwa yi-Al Ahly.

Abanye abadlali abakhethiweyo bagoqela uOnyango loPercy Tau, Stoppila Sunzu owake waba ngumgadli weTP Mazembe, Mbwana Ally Samatta ukaputeni weTanzania, Wael Gomma, Ahmed Fatty, Hossam Ghaly, Hossam Ashour, Ali Maaloul loWalid Solimam.