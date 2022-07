Tshiyani umkhuba wokuhlumeza abazali…!

IBhayibhili incwadi eNgcwele ekaMvelingqangi ilaya noma ngubani ozelweyo ukuthi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni.

Bakhona abantwana abathi empilweni ngemva kokufundiswa kanzima ngabazali bona mhlawumbe abangazange bathole ithuba lokuya esikolo, kodwa balume owangaphansi, bafinqe izidwaba bathengise lokhu lalokhuya, bafukuze okwethuku beginqela abantwababo ukuthi baphile impilo engcono kuleyaphilwa yibo besakhula.

Uyathola omunye esefundile waba ngumaqhuzu kumbe isipatsha, kodwa uthole abazali bakhe besidla luklubhu, bethwele amagabha avuzayo.

Ngikhumbula omunye umngane wami wayethi angafika ekhaya ikhehla lesalukazi seNkosi bazathwala nzima ngokufuqa ibhara besiyakukha amanzi esikotshweni, phela yena wayethi kafuqi bhara ngoba indlela yesibholaneni yayiletshebetshebe elinengi.

Noma wayethi angabuya lonkosikazi wakhe umalukazana, athi kathwali nkonxa ngoba ikhanda lakhe lilenwele ezesiKhiwa ezidula okwamagama. Wawuthola ikhehla lifuqa, isalukazi sidonsa phambili ngentambo, uthole sebeginqe sebemanzi te angani ngumuntu okade efutha ezama ukuxotsha umvimbano.

Babethi nxa befuna ukufaka umbono wabo athi kabathule ngoba abazi lutho ngoba ingqondo zabo zigcwele intuthu sezaze zabamnyama njengesinyayi semkulwini.

Umkakhe wayehle adedese okwamagama bangadla wayengabuthi imganu njalo engayigezisi baze baphindele batshiye lengubo zingendlulwanga.

Abanye njalo ngabahamba balobe emadolobheni baze batshele labazukulu nxa becela ukuyabona ogogo lokhulu ngekhefu bahle batshelwe abazukulu ukuthi ogogo bayaloya yikho bengafuni ukuthi baye ekhaya.

Kwesinye isikhathi uzwe labomakhelwane besithi lo kazalanga wabola amathumbu, isimanga nxa umzali angatshona kuhle kuthengwe ibhokisi elidula okwamagama kuthengwe yonke into badle abeNkosi, ube usuzibuza ukuthi imali echithwe kuthengwa lokhu lalokhuya okungelani lomngcwabo mhlawumbe ngabe isebenze umzali esagula ibizasiza umphefulo.

Kusizani ukumthengela ingubo esefile ezadliwa ngumuhlwa yena wayelala ebase umlilo ngesikhathi somqando zisilela ezokwembatha. Kwakhiwe lale abathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga yi-tombstone kodwa ungakhangela ikamelo lapho akade kulala abazali bakhe kuyabe kufana lesidleke sohelwane esakhiwa ngokuyizigojwana.

Omunye ngophenduka isidlova, umgulukudu wesela atshontshele abazali bakhe abaqedele inotho yabo baqale besahela bengafuni ukumusa emthethweni kodwa bacine bentunya izinhliziyo ngoba sebekhathele.

Esikhathini ngiyake ngimangale lalabo abakhulele ekhaya, abasuka sebesiyadinga imisebenzi bayabesebezenza angani akulalutho abalwaziyo olwemaphandleni into abangayikhohlwa lula yikuhlinza imbuzi.

Ungaze umhlukumeze umzali wakho lawe kwesinye isikhathi abakho bakwenze esifanayo yikho kulenkulumo yesiLungu ethi, “what goes around comes around.”

Bandla lina elilabazali abasaphila baphatheni ngesisa langesizotha. Lingabahaladi lalapho lisehlukana ngemibono benzeleni okuhle njalo nje. Bavakatsheleni lixoxe labo hatshi ukubavusela umhlonga njengechalaha libona inja kamakhelwane liqonda ethangweni lapho elifihle khona ithambo.

Yikho kuthiwa kuzalwa okhulayo ukuze abengumhlanguli njalo lomsizi wakho kusasa.

Ayixabene