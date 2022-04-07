Thaph’ utshiye inyama yendlovu…Ibhasi itshaye indlovu ezintathu

uMthunywa
Leonard Ncube eseFolosi
IZAKHAMIZI ezihlala eduzane le-Victoria Falls zibonge ingozi yomgwaqo eyenzakale ngoMgqibelo nanko phela zisuke sezithwele inyama njengoba bekutshaywe indlovu ezintathu yibhasi.
Kube yisimanga kulingozi ngoba phakathi kwabantu abangu-18 akade besebhasini yenkampani ye CAG Travellers, kanye lomtshayeli leqembu lakhe, akula olimeleyogela olimeleyo. Ingozi le yenzakale kubanga le-35km emgwaqweni osuka eFolosi usiya koBulawayo.
Indlovu zontathu zifile.
Ingozi le yenzakale ngehola lika 5.00 ekuseni duze laseMbhizha emgwaqweni weBulawayo-Victoria Falls.
Ababone ingozi le isenzakala babonge umtshayeli webhasi uMnunzana Daniel Mapfumo ngokwenelisa ukuvika izihlahla ngaleso isikhathi.
Kuthe sekubonakale ukuba akulamutu olimeleyo, kubikwa kube ngumthimba wokuhlinza indlovu.
Abanye babuye ngamabhayisikili, izimota kanye lenqola kukanti abanye badinge ezitshovisayo besuka eVictoria Falls njalo amapholisa abematasata elawula ixuku labantu. Izakhamizi besezihlinza indlovu lezi ngapha lamapholisa eZimbabwe Parks and Wildlife Mnagement Authority bezama ukulawula isimo.
Umtshayeli uthe kube yinhlanhla ukusinda kungozi le.
“Ngithe ngibona indlovu lezi ngazama ukwehlisa amafutha emota ngisiya kwesokunxele. Bekulemihlambi emithathu yendlovu ngakho ngivike owakuqala ngabona omunye phambili. Beziphakathi komgwaqo zatshibilika zifulathela ibhasi zahle zatshaywa khonapho,” kutsho uMnumzana Mapfumo.
Obone ingozi uMnu Arnold Sibanda obetshayela ngemva kwebhasi ngesikhathi kusenzakala ingozi le uncome indlela uMnu Mapfumo atshayele ngayo.
“Bekusekuseni kakhulu ngoba isuke eVictoria Falls ngehola lika-5 ekuseni. Le yindawo edlula khona indlovu ngakho uhlangane lomhlambi obudlula usiya emphakathini. Umtshayeli uzamile ukuvika umhlambi kwesokunxele.”
Usobhuku weMasikili Village 1 uMnumzana Lowani George Moyo uthe ingozi le ibe yinto embi kodwa izakhamizi zijabulele ukuthola inyama.
Loba kunjalo, umgcinisihlalo weZanu-PF Hwange District Co-ordinating Committee uCde Matthew Muleya uxwayise abatshayeli ukuba baqaphele ikakhulu nxa behamba ngomgwaqo weVictoria Falls usiya koBulawayo ngoba yindawo yenyamazana.
“Inyamazana zidlula zivela e-National Park zisiya emphakathini ngakho abatshayeli kumele baqaphele ukuze basindise impilo.
Amabhasi la ahamba ebusuku ngakho sixwayisa ukuba bangagijimi kakhulu emgwaqweni lo,” uyachaza.