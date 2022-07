Siyini isibabazo?

Leli ligama elisetshenziswa ukubabaza. Ukubabaza kwenzeka lapho umuntu ekhuza umhlola, ethukile, etshaywe luvalo, ejabule loba esizwa ubuhlungu benhliziyo.

Imihlobo yezibabazo: Kulemihlobo yezibabazo zemvelo ezivame ukusetshenziselwa lokhu esikubhale ngaphezulu, besekusiba lezinye izibabazo ezakhiwe kwezinye incezu zenkulumo.

Izibabazo zemvelo: Lezi izibabazo zingaqoqelwa ndawonye ngezibaya ngokuhambisana lalokhi okulandelayo: Ezokukhuza umhlola: Kahle! Yeka!

Ezikhomba ukwethuka: Maye! Mayebabo! Helele! Ezikhombisa ukujabula: Ngcingci! Halala! Ezokukloloda: Ashila! Klibhi! Qaphela mfundi ukuthi ezinye izibonelo zivela kulimi lwesiZulu.

Ezokulwa: Ngadla! Ashila! Yivume! Watsha! Malushu! Ezokuvuma: Yebo! Ehhe! Ehhene!

Ezokuphika: Cha! Chabo! Qha! Qhabo! Hhayi! Hhayi bo!

Ezikhomba ukumangala: Mamo! Mameshane! Awu! Woshi! Hhayi bo kanye lezinye.

Izibabazo ezisuselwa kwezinye incezu zenkulumo: Lezi zibabazo zakhiwa zisetshenziselwe ukubiza noma ukumemeza, kanye lokukhuleka. Uma umuntu ebizwa bgesibongo noma ngebizo lakhe unkamisa wokuqala uyeqiwa: Isibonelo – Mkhize, Khabazela, Msomi.

Nxa umuntu ebizwa ngegama lakhe uyasuswa unkamisa wokuqala webizo. Izibonelo: Nomusa, Mandla, Themba, Nokuzola, singabuye siqalise ngo we kanje: We Nomusa, We Mandla, We Themba.

Siqalisa ngo bo- emabizweni esigaba 1 (a) uma sekweqiwe unkamisa wokuqala webizo. Izibonelo: Bobaba, Bomama, Bodade njalonjalo. Uma kusetshenziswa ibizo lesigaba 5, sisebenzisa isiqalo esipheleleyo u –ili- bese siseqa unkamisa wokuqala webizo: ilitshe –litshe, ilizwi – lizwi.