SIKHUMBULA UMDALA WETHU KUMINYAKA ENGU-20 EDLULEYO

uMthunywa
Moketsi Nkomo
Ngiyazesab’ iNtuli zikaNtulikazi
Zasipheny’ amabhetshu sasalaze
Zasiphandla savalek’ amehlo
Lalamhlanje siyaboniswa, siyabonelw’ asiziboneli
Zasihluthulel’ uMafukufuku weth’ owayefukuzel’ egcwel’ ubuhlakani
UMafukuzela kaMaFuyane
Imbabazan’ eyahaqaz’ ondlebezikhanyilanga
INtuli zikaNtulikaz’ ezasiphephetha sagebis’ amakhanda
Zasivul’ engeqiwa ntwala
Zathath’ uMqabuko wesizw’ esinsundu
Zadl’ ubaba weSizwe
Kwagug’ uMhlahlandlela
Owawuhlahl’ indlela zibe mhlophe kusizukulwane sikaMzilikazi
Samfulathel’ uBulaway’ isizukulwane sakhe
Umuzi wamakhosi waphenduk’ unxiw’ olungamil’ imbuya
Unxiwa lukaHa olungakhiwayo
Okwakungamadlelo kwaphenduk’ amafusi
Izifula zaphenduk’ izifudlana
Wakudl’ uNtulikazi Mdala Wethu
Amazw’ akh’ aphenduk’ ize leze
Sekungan’ awuzang’ ukhulume Mqabukwana kaYengwayo
Wath’ umhlab’ ebantwini
Ofun’ imal’ alime
Wafa kwaf’ izifiso zakho ngeLizwe
Wahamba Mdala Wethu.
Wasibuth’ isizw’ usaphila
Wafa sahlakazeka
Waziqoqa wazivalel’ usaphila
Wafa zafohla
Wafohla wena nkunz’ emnyama
Kwadilik’ isibaya
Zagcwal’ amahlath’ inkomo zohlanga
Zaba ngumhlambi kazelusile
Wahamba kwagug’ uBulawayo
Waphenduk’ isalukazi
Ngiyazibuza mdala wesizwe
Yilo yin’ izw’ owabuya lalo leli, okany’ elakho wahamba lalo?
Wasitshiyel’ isilokozane Qhawe lami.
Watsha mthunzi wethu, sasala sibhadlwa lilanga
1 Ntulikazi 1999
Weza leNtul’ ezasival’ amehlo
Bakhal’ ogogo bath’ eyamas’ ayilulami
Bakhal’ obabamkhulu bath’ intabenkul’ idilikile
Baqinisil’ abath’ esihle kasidleli
Iyezi liphela lihamba
Lal’ uphumule Mqabuko wethu
Phumula Nyongolo wethu
Phumula sekaThandiw’ othandekayo
Phumula mholi wesizwe
Phumula Mdala Wethu, siyobonana kwelizayo.