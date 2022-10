Selusondele usuku lwe- Sadc Anti-Sanctions Day

YiNtatheli kaMthunywa

ASEKUBANGA eliphezulu amalungiselelo okunanza usuku lokukhankasela ukukhitshwa kwezijeziso zomnotho, olweSadc Anti-Sanctions Day kusasa.

Mhlaka 25 Mfumfu minyaka yonke amazwe asemhlubulweni ongezansi ye-Africa abambana leZimbabwe kulumkhankaso.

UMphathintambo we- Information, Publicity and Broadcasting Services, uSenator Monica Mutsvangwa uthe usuku lwalonyaka lwe Anti-Sanctions Day luzananzwa ngaphansi kwendikimba ethi, “Enhancing Zimbabwe’s Resilience through Economic Development and Engagement and Re-engagement”.

Uveze ukuthi uMongameli welizwe uEmmerson Mnangagwa uzakwethula umbiko wakhe ozasakazwa yonke indawo, uthunyelwe kuma-embassy wonke.

Umbiko lo uzaphindwa phindwa usuku lonke.

“EHarare uMongameli uzakhuluma lesizwe eseState House, lokho kusakazwa indawo zonke, kuphindaphindwe kuzo zonke inkundla ilanga lonke,” kutsho uMphathintambo uMutsvangwa.

Uthe kusasa ntambama kuzaqhutshwa umcimbi wabahlabeleli eChitungwiza Aquatic Complex kusukela ngehola lesithupha ntambama kusiyafika ihola lesithupha ekuseni.

“Ntambama sizakuba lomcimbi lapho esilabaculi bakuleli abazacula kusukela ngo-6 ntambama kusiya ku-6 ekuseni eChitungwiza Aquatic Complex,” kutsho uMphathintambo uMutsvangwa.

UMphathintambo uMutsvangwa uphinde waveza ukuthi njengoba lolu kulusuku lweSadc, usebenzisana lawo wonke amazwe eSadc kulumkhankaso.

Abakhokheli bamazwe e-Africa basanda kusebenzisa ithuba lomhlangano wamatshumi ayisikhombisa lasikhombisa owe-United Nations General Assembly eNew York ukugcizelela ukuthi izijeziso ezetheswa iZimbabwe zisuswe.