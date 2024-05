Sekutshitsha ufudu kuPSL…uKaindu udinga ukuqeda isiqalekiso seKariba

Nkosilathi Sibanda

AKUSABUYELWA emuva kumkhankaso weCastle Lager Premiership, nanko amaqembu angena kuviki letshumi lambili lemidlalo njalo kuyavela ukuthi umncintiswano usuvutha.

Yinjabulo kwamanye amaqembu, yizililo kwamanye.

IHighlanders, eqale isizini idlala kuhle, yenelisa ukukhokhela okwamaviki edlula isikhombisa, yemukile esiqongweni. Sekukhokhela iqembu leManica Diamonds eliphethe imiklomelo engu-22, iHighlanders yehle yahlala kunombolo yesine, ilemiklomelo engu-19.

Abafana bedayimana balandelwa yiFC Platinum, abayitshiye ngomklomelo owodwa. Kunombolo yesithathu kuleSimba Bhora, emumethe imiklomelo engamatshumi amabili.

IHighlanders isiqede imidlalo emine kungutshiki lobhanqa, okungaba yimbangela yokwehla kwayo nanko ibihamba ilahla imiklomelo. Yiyo leFC Platinum esezihlohle amabhola amanengi. IBosso isigaxe angu-15 entanjeni, kuthi iPure Platinum Play yona isibethelele angu-16. Ezikhokhela ingalane sezihlohle angu-12.

Njengoba zidibana njalo kumdlalo wetshumi lambili ngoMgqibelo langeSonto, akwaziwa ukuthi impelaviki izaphetha inombolo lezi zimi njani. Imiklomelo le iveza ukusinda kumncintiswano phakathi kwamaqembu amane aphezulu kwengalane, okutsho ukuba ngemva kwemidlalo ngempelaviki, kungaba lomehluko.

IBosso isemangweni kuZPC Kariba ngoMgqibelo. Lo ngumdlalo ongekho lula kumaqembu la. Sekuyiminyaka eminengi iHighlanders isehluleka ukunqoba iZPC Kariba enkundleni yeNyamhunga.

Umqeqetshi weHighlanders uzadinga ukuthi athole “umuthi” wokuqeda isiqalekiso sokudliwa kweqembu eNyamhunga. IManica Diamonds inxuse iGreen Fuel enkundleni yeSakubva ngeSonto. Kulumdlalo, umqeqetshi omutsha weGreen Fuel uSaul Chaminuka uzafuna ukuthi agcwalisise ukunikezwa kwakhe umsebenzi kodwa, ulomthwalo ngoba abafana bakaJairos Tapera labo badinga ukuthi banqobe ukuze bavule isikhala semiklomelo.

Umdlalo okhona koBulawayo ngoMgqibelo uphakathi kwe-Arenel Movers le-Yadah Stars. Ukudibana kwalezi zombili kungachazwa njengokuthi yimpi yokubalekela ukuba semsileni wengalane.

Abadlali abachinsa ukuba kuligi ephakemeyo, abe-Arenel Movers, bakunombolo yetshumi lesikhombisa, bephethe imiklomelo elitshumi.

IYadah Stars ikunombolo yetshumi lasithupha, ilemiklomelo efanayo. IHwange, esadalala kabuhlungu lonyaka, igodle umsila ngemiklomelo eyisikhombisa kuphela. Ngempelaviki iChipangano inxuswe yizimbamgodi zePlatinum zinxuse iHwange ngoMgqibelo.

NgoMgqibelo:

Ngezi vs Telone (Baobab Stadium), Bikita Minerals vs Chegutu Pirates (Sakubva), Herentals vs Bulawayo Chiefs (Rufaro), Arenel vs Yadah (Luveve Stadium), FC Platinum vs Hwange (Mandava Stadium), ZPC Kariba vs

Highlanders (Nyamhunga)

NgeSonto:

Chicken Inn vs Simba Bhora (Luveve), CAPS United vs Dynamos (Rufaro), Manica Diamonds vs Green Fuel (Sakubva)