Qaphelani impahla zamabhele zingabuya le-Monkey pox

YiNtatheli kaMthunywa

INGCITSHI kwezempilakahle ephezulu kunhlanganiso ye-United Nations (UN) isiveze ukuba kungaba lengozi yokuba impahla zamabhele ikakhulu lezi eziphuma emazweni abhekane lokuqhamuka komkhuhlane we-monkey pox ngoba zingabuya zilegcikwane leli.

Kusukela mhlaka 2 Nhlangula 2022, ama-laborethari angu-780 aseqinisekise ukuqhamuka komkhuhlane lo kunhlanganiso yeWorld Health Organisation (WHO) ngaphansi kwe International Health Regulation (IHR).

Loba kusahlolisiswa, izibalo esezikhona ezivela kuPolymerase Chain Reaction (PCR) ziveza ukuthi igcikwane le-monkey pox eselitholakale e-Europe lakwezinye indawo ezise-West African Clade.

I-WHO iveze ukuthi akukabi lokufa osokubangelwe ngumkhuhlane we-monkey pox emazweni angavamanga ukuhlaselwa ngumkhuhlane lo.

Kusenjalo emazweni andise ukuhlaselwa ngumkhuhlane lo inani labahlaselwayo liyaqansa njalo bakhona asebebulewe ngumkhuhlane lo.

Amazwe andise ukuhlaselwa ligcikwane le-monkey pox agoqela iCameroon, iCentral African Republic, iDemocratic Republic of the Congo, Gabon, Ghana lapha etholakale enyamazaneni kuphela, eCote d’ivoire, Liberia, Nigeria, eRepublic of the Congo lase Sierra Leone.

Besekusithi eBenin le South Sudan igcikwane leli belisiza livelela kwamanye amazwe.

Amanye amazwe aweWest African asehlaselwe ngumkhuhlane lo agoqela iCameroon leNigeria.

Ekhuluma kumhlangano wentathelizindaba obuqoqwe yi-United Nations eMutare, uHealth Systems Strengthening aAdvisor ewofisini yeWHO eZimbabwe uDokotela Stanley Midzi uthe lanxa kungelandingeko yokutshaywa luvalo ngokuqhamuka kweMonkey pox, kodwa kudingeka izizalwane zakuleli eziqapheleyo.

“Ngesikhathi i-monkey pox isivamile eCentral lase West yeAfrica, kubalulekile ukuthi umphakathi uqaphele njalo ungayekeli ukuqapha.

Impahla ezinengi zamabhele ezibuya eZimbabwe zivela emazweni aseEurope anjenge United Kingdom njalo ezinye zivela eNorth America lapha igcikwane eselimemetheke khona,” kutsho uDkt Midzi.

Uphinde wathi amabhele akhona khathesi amathuba mancane okuthi abe abuya legcikwane leli.

“Ngifuna ukukholelwa ukuthi amabhele aseZimbabwe khathesi asuka ngemva kuka 7 Nkwenkwezi ngakho kufanele singakhathazeki kakhulu, kodwa ngokuqhubekela phambili kuyabe kukuhle ukuthi okwakhathesi sivale amabhele abuya phambi kuka 7 Nkwenkwezi.

“Akumelanga samukele amabhele avela emazweni lawa ngalesi sikhathi kuze kulungisiswe udaba lolu,” kutsho uDkt Midzi.

Umkhuhlane we-monkey pox waqala ukubonakala eEurope mhlaka 7 Nkwenkwezi.

Uthe inye kuphela indlela yokwenqabela umkhuhlane lo, ukuthi laba abathenga amabhele baqinisekise ukuthi bayafaka imithi yokubulala amagcikwane ngaphambi kokugqoka impahla lezo.

“Bakhona njalo abathanda ukuvakatsha abanjengabamabhizimusi abethekelela amazwe asehlaselwe ligcikwane leli besebephenduka ekhaya.

Kubalulekile ukwehlukana labantu laba,” kutsho uDkt Midzi.

Ngokutsho kwenhlanganiso yeWHO i-monkey pox ligcikwane elithelelwana ebantwini lisuka enyamazaneni, lilempawu ezifanana lezazibonwa kudala kwabagula i-smallpox.