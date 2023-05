Phos’ elakho…Sonke sizalwa ngumama!

Ngathi ngilalele umsakazo wesizwe ngezwa kuthiwa kulendoda ebulele unkosikazi wayo, emgwaza ngengqamu esetshenziswa emabhutsha ukusika inyama, ngemva kwalokho wathatha inkalakatha yembokodo wadaklaza ikhanda, phela kutsho ukuthi wayefuna ukuthi abelesiqiniseko sokuthi kaphindi avuke.

Lokuthi wayemoneleni unkosikazi wakhe okwamenza wambulala okwemamba engene esibayeni yaluma amankonyane.

Kungakapheli nsuku ngaki ngabona ebulenjini kulomunye njalo undoda ehlahlele umkakhe wamenza izicucu.

Ngazibuza ukuthi sewayangaphi unembeza wamadoda njalo lokuthi njengoba sonke sizalwa ngumuntu ongumama.

Ungakhumbula ukuthi umuntu ongumama uyazithwala okwenyanga eziyisitshiyangalolunye ahelelwe ezwe ubuhlungu bamagama nxa ebeletha asonge kusukela ngelanga lakuqala sifika emhlabeni size sikwazi ukuzinakekela isikhathi esinengi obaba bayabe bengekho omama besenza inkalakatha yomsebenzi ongaka.

Kwesinye isikhathi sigule sisesebancane umama agijime phansi phezulu esiya ezibhedlela lakubosiyazi efuna ukuthi siphile sibe ngabantu.

Ulunya lolu lokubulala umuntu owenza umsebenzi omkhulu kangaka lencwadi eNgcwele ekaMvelinqangi iyakwenqaba ukubulala umuntu.

Isimanga yikuthi isibalo selizwe sithi inani labantu besifazane sinengi ukwedlula esamadoda, kungani nje indoda ingazidingeli omunye umama nje nxa engabona ukuthi abasezwani enkulumeni kumbe ambisele ngakibo ngesihle njengalokhu bethathana, kulokubenga umuntu umbulale okwenyamazana, ngithabele nje ukuthi umthetho wokuquma ababulala abanye lokhe ukhona usasebenza elizweni lakithi.

Madoda ngithi kithi musani ukuhlukumeza abantu besifazane ngoba badlala iqhaza elikhulu ngolimi lwaboNdlebezikhanyilanga baze bakubeke bathi (behind every successful man, there is a woman).

Asibahlonipheni abantu abangomama ngoba lendodana kaNkulunkulu yazalwa nguye owesintwana uMariya.

Ayixabene.