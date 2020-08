Phos’ elakho: Bebebanga ‘umfazi’ wenjiva!

Mehleli Dube

BANENGI obaba abafulathela imizi yabo bachaphele emazweni esakhelene lawo kakhulu iGoli besiyadinga amagceke aluhlaza ama-greener pastures.

Abanye ngesimo abafika bahlangane laso kwesinye isikhathi baphuze ukuthola umsebenzi, ngapha ekhaya imuli iyabe ifuna ukudla, abanye njalo ngabathumeza ukudla lemali bona bathathe isikhathi eside bengabuyanga ekhaya, bakhohlwe ukuthi umthombo wothando uyabugobhoza, njalo lemizwa yomntanabantu iyabifuna ukuthundubezwa lapha lalaphaya.

Yikho lokhu ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga abathi “solving an economic problem and creating a social one at the same time”. Aqale esaqinisela ingani lethokazi lembuzi impongo zingaliphuzela uyalizwa selihlaba umkhosi lisitsho ukuthi ilambazi selixhwathe lajiya.

Yikho okwenza uMaNgcobo wacina ekhomba ngoba umkakhe wayehamba eGoli ekuqaleni komnyaka aze ayebuya ekupheleni kwawo, kambe umqando ungaka wacina laye ezikhombela, wasekhomba baba babili mhlawumbe njengoba labo babelabomkabo wayesenzela ukuthi nxa omunye ebambekile mhla yena ethole ithuba kungabi lempazamo angasweli amanzi okucitsha umhawu, kanti wayeseyenze iphutha ngokutshaya ngambili ngelinye ilanga yawuchitha umuthi inkonyane badibane ensangweni balwa kwaze kwavuka obabazala, bebanga yena.

Umkakhe wathi ekuzwa wahle wathi kaphume aphele emzini wakhe wakhohlwa ukuthi ukungabuyi kwakhe loba ukuthi ambize eGoli yikho osokubangele ukubhidlika komuzi wakhe.

Ayixabene.

