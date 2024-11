Ngubani ozangena kugwalo lwePSL?

Yintatheli kaMthunywa

LUSEDUZANE usuku lokukhethwa kwabadlali abenze kuhle kuligi ye- Castle Lager Premier Soccer League (PSL).

Iligi le, igqitshwa kulimpelaviki ngesikhathi sekusaziwa ukuthi kunqobe iqembu leSimba Bhora kuligi ephakemeyo. Iqula lentatheli zemidlalo elizweni lonke lizahlala phansi livote ukuthi yibaphi abadlali abenze kuhle kulumnyaka.

Okwamanje, akuthandabuzwa ukuthi umdlali weHighlanders uLynoth Chikuhwa, uzangena kukhalenda yengcitshi zabadlali, nanko phela usehlohle amabhola angu-16, kusasele umdlalo owodwa ukuthi kuvalwe isizini, njalo engenelisa ukwengeza kulimpelaviki.

Ulandelwa nguKhama Billiat, Walter Musona lo Tymon Machope loWilliam Manondo

Abanye abadlali abakhangelelwe ukuthi bafakwe kukhalenda ngunozinti weChicken Inn uDonovan Bernard, uTakunda Bhenhura loRichard Hachiro (abeNgezi Platinum).

Ngesizini edluleyo, umdlali owedlula bonke, owathola amavoti amanengi kwaba nguQadr Amini, oweNgezi Platinum. Ngaleso isikhathi, u-Amini wayetheswa umqhele ekhatshwe ngonkosikazi bakhe ababili.

Wathola i-US$7 500. Walandelwa nguDonald Mudadi, owathola i-US$4 500, lomdlali weBulawayo Chiefs, u-Obriel Chirinda owathola i-US$3 750. Umqeqetshi owedlula bonke kwaba nguTakesure Chiragwi, oweNgezi Platinum.

Iqembu elifanayo, iNgezi Platinum Stars laba labadlali abathathu kukhalenda unozinti uNelson Chadya,Takunda Benhura lo-Amini.

Unozinti weHighlanders u-Ariel Sibanda wathola isicoco sokuba ngu-Goalkeeper of the Year. U-Elton Chikona, oweDynamos wathola isicoco se-Most Promising Player of the Year. Umdlali weHerentals uTinotenda Benza waba yintandokazi yabalandeli.

Kwanqoba uBrighton Chimene njengonompembe wesizini.