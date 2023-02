‘Ngicela usekelo bakithi’

Blessing Moyo

UMCULO wezokholo ulandelwa linengi labantu kodwa kuyavela ukuthi abahlabeleli basilela ngosekelo oluthile ukuze bafeze amaphupho abo okujabulisa uzulu ngengoma zokholo.

Omunye wabahlabeleli bengoma zokholo koBulawayo uMatthew Chishumba owazakala ngelithi Devotion C, usebike ukuba udinga uncedo kubalandeli bakhe ukuze enelise ukubukisa lokusabalalisa ingoma zakhe eziphuma kudlalade lakhe elitsha elithi “He has given us victory”.

UChishumba ulilunga lebandla leZaoga.

Uthe kudlalade lakhe usenelise ukwenza ividiyo yezinye zengoma zakhe, kodwa okumkhathazayo yikuthi uswela usekelo oluzaphathisa ukuthi umsebenzi wakhe ufinyelele ebantwini, ikakhulu labo abadinga usindiso.

“Ngicela uzulu jikelele angisekele njalo angincedise ekuthini ingoma zami kunye levidiyo yengoma ethi Inhliziyo Yami zenelise ukugcwala ilizwe lonke, abantu basindiswe,” kutsho uChishumba.

Idlalade lakhe elitsha leli litholakala ebulenjini be-Sound Cloud laku-YouTube.

Umhlabeleli lo waqala ukucula amaphimbo amnandi ngo-2005, encediswa ngabafundisi bakhe abenza wakholwa ukuthi engaguqula impilo zabantu ngomculo.

Ubika ukuba kazange abuyele emuva kusukela lapho.

“Ngaqala ukuhlabela ngo-2005. Kuledlalade engilikhiphileyo kulumnyaka, elithi He has given us victory, ngathola amandla okulenza avela kuNkulunkulu.

“UNkulunkulu wakhuluma lami ngesikhathi ngikhuleka wathi usesiphile ukunqoba ngakho abantu kumele bengakhali njalo bengakhononi kodwa kumele baqhubeke bekhonza.”

Uthe okwamenza waba ngumculi kwakulubizo.

“Okwangenza ngahlabela ingoma zokholo yikuthi ngiyakuthanda ukuya enkonzweni njalo ngivele ngilobizo lokuhlabela.

“Ingoma zokholo ziyadumisa, ziyasindisa, ziyaduduza njalo zinikeza isibindi nxa sisebunzimeni,” kutsho umhlabeleli lo.