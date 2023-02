Moya bani osusezikolo . . . ?

OKWAKUQALA ngithanda ukuphawula amazwi endunduzo kumuli elendodana yayo egwazwe ngomunye umfundi, ngithi kalale ngoxolo.

Umbalisi owayengifundisa inombolo wayevame ukuthi atsho lesisitsho ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga (spare the road and spoil the child) wawuthi ungamuzwa etsho njalo uhle wazi ukuthi uswazi soluzakhala. Into ayevame ukusitshayela zona yikungabhali iziqondiso, ukuphuza esikolo, ukungagqoki iyunifomu ngokupheleleyo, ukuhlukuluza abanye lokungabhali izifundo zasekhaya (home work). Wawusizwa ukhanuka ukuya esikolo loba kuyimpelaviki.

Khathesi ungananzelela abafundi abanengi balamuhla abasagqoki ngokupheleleyo amayunifomu, uthola isicathulo egqoke esingela ntambo ezakulezinsuku ezigqokwa ngabakhaphi, abanye inwele uthola ziphothiwe kumbe zapendwa zaba ngumchilo wamakhosikazi, lezifundweni bayaphuza ukungena kwezinye izikhathi vele kabazihluphi lokuya ezifundweni. Uthola abafana behlezi emabholohweni kubhenywa izidakamizwa ezifana lalokhu abakubiza bathi “yisikanki” labo “bronco” kambe yini umuntu angayizwa esesiya ezifundweni?

Ufica abanye bakhona besesatshwa ngababalisi ngoba ethi nxa ethi uyamkhuza avuse umhlonga okwenkunzi yebhubesi ibona amaganyane esondela emidlwaneni yayo. Ngikhumbula omunye umfundi engake ngabala ngaye kwathi kuncintisana izikolo zihlangene kwathi kukhala impembe yokuthi baqalise yena waphambana labanye eqonda empumalanga kumele aye entshonalanga.

Khathesi inengi labo lihamba ezikolo lithwele izikhali ezifanana labongqamu, imisebe uthola ehlomile okwesotsha likaTshaka lisiya empini yamaJuda. Lokhe kwayekethiswa umthetho wokuthi abafundi bengatshaywa (corporal punishment) bazenzela umathanda ngoba besazi mhlophe ukuthi ababalisi ngeke babenze lutho.

Abanye abafundi uthola sebekhame amatitsha ngamakhola bengafuni ukwenza okuyabe kutshiwo ngumbalisi. Mina ngibona angathi uswazi alubuyele ezikolo njengakudala okungumkhuhlane kobuhlongandlebe kuyaphela nya.