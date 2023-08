Luthakazelelwe usuku lwamaqhawe

Umphathi omkhulu weZimbabwe Defence Forces, uMongameli Mnangagwa ehlola iGuard of Honour kunanzwa usuku lwamabutho iDefence Forces Day eHarare ngoLwesibili

YiNtatheli kaMthunywa

IZIMBABWE yonke ibithakazelela ilanga lamaqhawe asitshiyayo elizweni lonke jikelele ngoMvulo kuyonale iviki.

UMongameli welizwe uKhomuredi Mnangagwa nguye ovule umcimbi wokuthakazelela amaqhawe esigodlweni eHarare kuthi ezinye izabelo zelizwe lazo bezithakazelela lelilanga kulabamele uMongameli ezigabeni ezitshiyeneyo.

Lonyaka ngumnyaka wesi-43 sikhumbula njalo sithakazelela amaqhawe alwela inkululeko ngesikhathi sempi labanye abedlula belwela intuthuko yelizwe lethu. Abantu abazinkulungwane bahambile emicimbini le kukanti umcimbi omqoka obuseHarare uhlanganise ukubeka amaqhawe amabili elizwe, owayengu Attorney General njalo engu Ambassador eDemocratic Republic of Congo uJohannes

Tomana njalo eli war vet ebengcwatshwa lomunye wabaphezulu eZimbabwe Prisons and Correctional Services Brigadier Geral Milton Siziba (Rtd).

Ekhuluma emcimbini wokuthakazelela amaqhawe eHeroes Acre uMongameli welizwe uveze ukuba amaqhawe alendima emqoka ayidlalayo ekukhululeni ilizwe.

“Umuyi uTomana wadlala indima yakhe ebalulekileyo kakhulu yokubonisa ngemithetho ngesikhathi kuqaliswa indaba zokuthatha kutsha umhlabathi.

“Umhlabathi sawuthatha njalo uhlelo lokwabiwa kutsha komhlabathi lungeke lubuyele emuva,” kubika uKhmrd Mnangangwa.

Uqhubekele phambili echaza ukuba umuyi uBrig-Gen Siziba ngomunye laye oyisibonelo esihle.

“Umuyi uBrig Gen Siziba uyisibonelo esihle kusukela sithola uZibuse ngo1980 njalo wadlala indima enhle ekuthuthukiseni ilizwe,” kulandisa uKhmrd Mnangagwa.

Kuxoxiswana eManyame Airbase ngeSonto uRetired Tshinga Dube njalo elilunga lePolitburo ubonge kakhulu uMongameli ngokupha uBrig-Gen Siziba isimo sokuba liqhawe lelizwe.

“Ubekhuthaza abanye njalo esebenza nzima.

Wazalwa ngo1951 wafunda engu-Officer Cadet eKhatima eZambia waqalela khonapho umsebenzi,” kubika uRtd Dube owasebenza loBrig-Gen Siziba empini langesikhathi sebevela empini.

“Wayengumkhokheli webutho wabuya njalo waba ngomkhulu okhangele ngezezimota, kuthe ngo-1980 esevela empini wabuya wabalilunga leZNA waze waba ngu Brigadier-General.

“Siyaziqhenya ngokuthi uMongameli welizwe umphakamisile, wayengumuntu ozothileyo owasebenza kuhle empini langesikhathi esevela empini.

UMongameli unike amaqhawe angu-103 indondo ebatshengisa ukuthi baqakathekile njalo badlala indima enkulu ngokuya empini.

Indondo lezi bebewaphiwa nguMnumzana uKhomuredi Richard Moyo ongu-Minister of State for Provincial Affairs and Devolution esabelweni seMatabeleland North kuthakazelelwa ilanga lamaqhawe.

Uzulu ubephakame ngobunengi, esiyakuthi gwaqa kukhunjulwa amaqhawe elizwe.

NgoLwesibili bekuthakazelelwa njalo usuku lokunanza amabutho iDefence Forces Day.