Lukhona usekelo lokuya eLondon

YiNtatheli kaMthunywa

UMPHATHINTAMBO wezemidlalo uKirsty Coventry uthe uzenza konke okusemandleni akhe ukuthi amantombazana eqembu lokuqala athole usekelo olugcweleyo kunkezo yomhlaba.

Lokhu kuza kulandela ukukhala lwaleliqembu elibike ukuba alitholi imali eneleyo kumalungiselelo ayo. Umdlalo wokuqaga kuleli ubungela ngitsho usekelo, lamaqembu adlala kuligi ephakemeyo adonsa nzima ngenxa yalokhu.

UCoventry uthe uzizwa eyingxenye yamantombazana esizwe, wagcizelela ukuba ukuncintisa kuWorld Cup kuphakamise ezemidlalo elizweni.

“Ugatsha lwami luzimisele ukusekela iqembu leZimbabwe Netball. Kunyanga ezedluleyo ngatsho ukuba silinde ukuba inhlanganiso ebambe lumdlalo isinikeze uluhlu lwemali ezafunwa yileliqembu,” kutsho uCoventry.

Kusenjalo, sekuvuke umkhankaso ebulenjini wokudinga imali ezasetshenziswa ngabadlali.

UCoventry uthe lumkhankaso uzanceda ekuthini kwandiswe usizo kuqembu lesizwe.

“Kuyajabulisa ukuzwa ukuba sekulomkhankaso ngemva kodumo olulethwe liqembu leNetball. Lokhu kutsho ukuba amantombazana ethu azathola usekelo luvela endaweni ezitshiyeneyo.”

Umphathintambo lo uthe uyazi ukuba izizalwane zakuleli ezise-United Kingdom lakuleli zizahlanganisa okuncane ezilakho.

“Ngihlala ngisitsho ukuba nxa singahlanganisa amakhanda, kuzaphuma okukhulu,” kutsho uCoventry.

Kuzwakale njalo ukuba akhona amankampani aseveze ukuthi afuna ukuba yingxenye yomdlalo wokuqaga kulandela ukuzwa ngodumo lweqembu lesizwe.

Abafakazi abaqotho bancwebe uMthunywa indlebe ukuba inhlanganiso ephethe umdlalo lo eyeZimbabwe Netball Association kungenzeka ihlale phansi lamanye amankampani kubotshwe isivumelwano.

Kuliviki umgcinisihlalo weZina uLetticia Chipandu kazange athande ukuveza okunengi mayelana lokudinga usekelo lwemali.

Ukhethe ukubika ngokuthi umdlalo wabo uzaguquka kulisizini nje, ngenxa yokuphumelela kweqembu lesizwe.

Iqembu lesizwe lizancintisa kunkezo yomhlaba le edolobheni le-Liverpool ezweni leNgilandi ngoNtulikazi kusukela mhlaka 12 kusiyafika mhlaka21 enkundleni ye-Echo Arena.

Abadlali abakhangelelwe ukuyancintisa yilaba:

F Kwanga, R Karume, C Gamuchirai, S Makusha, L Kanyekwere, S Chitiva, P Chiranga, T Dziva, C Matondo, P Siyachitema, N Madzikangawa, C Kwaramba, P Malaudi, L Manjoro, P Tinoza, P Jani, U Ndlovu, M Mukwadi, P Moyo, T Mawango, B Sithole, T Banda