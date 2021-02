‘Loba belikhanuka abasoke balithola, okwakhathesi’…inguqu ifuna imali…sebekhathele abalandeli ngokulinda

Nkosilathi Sibanda

INGCITSHI zokuqhutshwa kwemidlalo kuleli zibika ukuthi uHulumende kumele aqaphele engaphangi ukuvula inkundla zemidlalo, ikakhulu inguqu ngoba lokhu kungadala ingxabangxoza.

Zitsho lokhu ingcitshi lezi zikhangele isimo esihlasele inhlanganiso ezinengi, esigoqela ukuswela imali ngenxa yokukhokhelwa ngabantu abangakwazi lutho ngezokuphathwa kwemidlalo.

Ezemidlalo kuleli zimisiwe ngoba kuhlasele ubhubhane lweCovid-19 oludale ukuthi kube lemigoqo evalela ukuhlangana kwabantu.

Inguqu yona yacina ukudlalwa ngesizini ka-2019.

Kuvele ukuthi bakhona asebefuqe uHulumende ukuthi avumele kudlalwe inguqu ngesizatho sokuthi abadlali sebekhathele ngokuhlala ezindlini.

Abadonsa umkhankaso wokuphenduka kwenguqu laba banikeza umzekeliso wamazwe abalisa iTanzania, iZambia leSouth Africa lapho inguqu edlalwa ilanga liphuma lize liyotshona.

Kuliviki inhlanganiso yeSport and Recreation Commission (SRC) ithe ithole incwadi evela kuZifa icela ukuthi inguqu iphenduke.

Kodwa bakhona abasola isiphangiphangi esenziwa yiZifa.

“Ngaphambi kokuthi sivule inkundla, asikhangelisise isimo samaqembu. Yiliphi njalo mangaki amaqembu azimisele ukubuyela kungela sizo lwemali. Inguqu ngeyabadlali hatshi inkokheli. Ukujaha ayisikho kufika,” kutsho umkhokheli osebenza kuSRC owale ukuqanjwa esesaba ukukhonjwa ngomunwe.

“Akulamuntu ongafuni ukuthi inguqu iphenduke kodwa kukhona okumele kulungisiswe anduba sithi nanzo inkundla, akudlalwe.”

Ngaphandle kokuswelakala kwemali, udaba lokungaphumi kakuhle kwemali eyavela kunhlanganiso yeFifa seluvuse amehlo njalo.

Amaqembu lakhathesi abalisa ukuba aqilwa.

Okunye njalo, iZifa kuzwakala angeke yenelise ukuphathisa ukuphuma lohlelo lwe-bio-bubble.

I-bio-bubble yindlela entsha esetshenziswa kwezemidlalo ngesikhathi seCovid-19 lapho abadlali abahlala bodwa khona, kungela ovunyelwa ukuphuma kumbe ukungena, kuvikelwa ukumemetheka kweCovid-19.

UDokotela James Dhlamini ocubungula ezemidlalo eNational University of Science and Technology laseUniversity of Johannesburg uthe sekubonakele ukuthi inhlanganiso yeZifa izathwala nzima ukuphendukisa inguqu.

“Sikhuluma ngemali langeCovid-19 lapha. Siqaphele ukuthi singenza izinto sijahile angeke kuphume lutho,” kutsho uDhlamini.

Abalandeli bomdlalo wenguqu kuleli sebekhalaze ngokuba sebelinde baze badela ukuqala komdlalo kuligi yeCastle Lager Premiership. Abathandi balumdlalo sebebukela ibhola lakwamanye amazwe njengoba kuleli inkundla zisavaliwe.

Bakhona abalandeli ababikela iphephandaba likazulu ukuthi sebediniwe ngokulandela ibhola laseMzansi laseNgilandi.