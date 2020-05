“Lathi sifuna impuphu ka-Esrom”

YiNtatheli kaMthunywa

BAKHONA abasekeli benguqu abahlala kwamanye amalokitshi asebekhuthaze abadlali asebephumelele ukuthi basize umphakathi ngesikhathi seCovid-19.

Lokhu kuza ngemva kokuba kusabalale isenzo esihle sikaEsrom Nyandoro esokunikeza izakhamizi zelokitshini leMzilikazi ezedlula i-300 amasaka empuphu kuliviki.

Kungumbono wabasekeli bomdlalo ukuthi lezinye ingcitshi eziphila ngcono zibambane lo-Esrom ekunakekeleni izakhamizi zakoBulawayo kwamanye amalokitshi.

“Lathi esingahlali eMzilikazi siyayifuna impuphu. Bangaphi abanye labo behlanganele loEsrom Nyandoro?

“Siyakubongela okwenziwe nguEsrom sibili. Aluba phela labanye esibaziyo abadlali abalemali bayenza okufanayo kwamanye amalokitshi,” kutsho omunye umsekeli wodumo uNobert Siwela ohlala ePumula.

USiwela ayisuye yedwa obeka umbono lo ngoba kunkundla zebulenjini ezinengi, abasekeli bancome uNyandoro njalo becela ukuthi abadlali bonke baphatheke kulumkhankaso.

UNyandoro unikeza ukudla ngaphansi kweOne Million Masks and Sanitisers for Zim Campaign, uhlelo ahlose ukuthi lusize umphakathi ngesikhathi sokuhlaselws ligcikwane leCovid-19.