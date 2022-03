Kusazofiwa kumdlalo we-basketball koBulawayo

YiNtatheli kaMthunywa

AWUSOZE uphele lula umbango wokubayintshantshu yomdlalo we-basketball koBulawayo phakathi kwamaqembu e-Mavericks, Giants le-Lakers.

Womathathu la asenqoba maviki wonke enkundleni, okwenza kungabi segcekeni ukuthi yiliphi engayithwala inkezo ekucineni kwesizini.

Lokhu kuzindaba ezinhle kubathandi bomdlalo, abaphathi bamaqembu lenkokheli zenhlanganiso yeBulawayo Basketball Association.

Bekukhangelelwe ukuthi kusiyafika iviki letshumi emdlalweni, inkundla zibe sezivuthiwe.

Kuhlandla lomdlalo wabesilisa, iIMavericks ihlezi phezulu ngemklomelo engu-22, ilandelwa yi-Giants ele-21.

Kunombolo yesithathu kule-Lakers A ele-19.

Ukusondelelana kwamaqembu la kutsho ukuba ibanga lomncintiswano kumdlalo lo seliphezulu.

Umncintiswano wokukhokhela ilogu ungabe uphakathi kwamathimu la womathathu kodwa lalezo ezilandela phansi zilomdlalo ohlabusayo.

Kuligi yabesilisa eyesibili kulomncintiswano onzima phakathi kweCity Royals, Baseline le-Lakers Supermed.

Umongameli weBulawayo Basketball Association uSinda Mono uthe bayathokoza ekuthini umdlalo usuhlabusa maviki wonke.

“Kutshengisela ukuthi amaqembu ayasebenza.

Ukuncintisana okukhona kuveza ukuba umdlalo usutshintshile, usufike izinga laphezulu.

Sibonga ukuzimisela,” kutsho inkokheli le.

Kusenjalo, iBBA ibika ukuba ifuna ukufinyelela abadlali abalethalenta ku-basketball abadlala besezikolo ezisemalokitshini.

Lokhu kuza ngemva kokunanzelela ukuthi koBulawayo zigcwele inkundla ze-basketball ikakhulu ezikolo kodwa azisetshenziswa.

Impumela yemidlalo ku-Bulawayo Basketball League:

NgoLwesihlanu: Lakers Glen Lodge 17 vs NUST 23 (W), 7pts Phoebe Chikonye (Lakers Glen Lodge),

8pts Precious Foti (NUST), Legends 68 vs NUST 32 ( A), 8pts Duke Madubeko ( Legends),

7pts Michael Manhivi ( NUST), 7pts Silas Simemeza ( NUST), Lakers A 68 vs Giants 50 ( A),

22pts Mthokozisi Sibanda (Giants), 15pts Taboyamulimu Mathe ( Lakers A), 15pts Shawn Connick (Lakers A),

NgoMgqibelo: City Royals 46 vs NUST 18 (B), 12pts Ryan Homela ( City Royals), 8pts Tatenda Gundani ( NUST), Highlanders B 45 vs Lakers Supermed 44 ( B), 15pts Delight Dube ( Highlanders B), 24pts Thabo Rusere ( Lakers Supermed), Lakers A 90 vs NUST 21(W), 12pts Juliet Sitiya ( Lakers A), 12pts Kudzai Maringazuva ( Lakers A), 9pts Laura Halahala (NUST), , Highlanders 25 vs Mavericks 69 (W), 10pts Pauline Ncube (Highlanders), 10pts Nyasha Tore ( Highlanders), 19pts Brandina Muleya ( Mavericks), Mavericks 74 vs City Knights 23 ( A), 14pts Clayton Chikwengo ( Mavericks), 11pts Mlungisi Nyathi ( City Knights), Clippers 43 vs Highlanders 36 ( A), 15pts Kudzai Mangezi ( Clippers), 13pts Ryan Mhlanga ( Highlanders)