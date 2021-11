Kuqakathekile ukuhlolisa umhlabathi

Listen Ndlovu

INHLANGANISO yeAgritex isixwayise abalimi ukuba akukho okuqakatheke njengokuhlolisa umhlabathi ngoba yikho lapho okufakwa khona inhlanyelo kukhangelelwe isivuno.

UMnumzana Dumisani Nyoni onguProvincial Agritex Officer wesabelweni seMatabeleland North, uthe ukuze umlimi athole isivuno esihle kumele akwazi ukuba indawo lapho afaka khona inhlanyelo yakhe izamnika isivuno esihle.

“Abalimi baxwayiswa ukuthi bathathe umhlabathi wabo uyehlolwa ukuze bazi ukuba umhlabathi wabo umi njani.

“Umhlabathi ulakho ukuba munyu njalo omunye uyabe uyilowu otholakala ezikhwakhweni oyabe ule pH ephezulu kuka 7 kukanti izilimo phose zonke zenza kuhle nxa kule pH ephakathi kuka 5.5 kusiya ku 6.5.

“Nxa sihlola inhlabathi sikhangela ubumunyu bawo, sibuye sihlole ukuba umhlabathi ulokudla bani okuyikho lapho esizathola khona ukuba umvundiso okumele ifakwe yiphi ukuze isilimo esifuna ukusilima sibe lokudla okufaneleyo ukuze sithole isivuno esihle,” kutsho uMnu Nyoni.

Uthe ekuthatheni umhlabathi kuqakathekile ukuthi kuthathwe umhlabathi owomileyo njalo umlimi nxa efuna ukuthatha umhlabathi wokuhlola kumele acele umlimisi we-Agritex oseduze laye ngoba yibo abaziyo indlela okucutshwa ngayo umhlabathi.

“Inhlabathi ehlolwayo kumele ibe yi-1kg njalo icutshwe lapha lalaphaya ihlanganiswe ukuze imele insimu yonke,” kuxwayisa uMnu Nyoni.

UMnu Nyoni uthe zinengi indawo lapho abalimi abangaya hlolisa khona umhlabathi wabo ezigoqela eSoil Chemistry Laboratory ekugatsha olubona ngeZokulima kukanti iyahlolwa futhi enyuvesithi agoqela eNational University of Science and Technology (NUST), University of Zimbabwe kanye lakumankampani enza amafethalayiza.

Uphethe ngokuthi umhlabathi kumele usetshenzwe ukuze usiphe isivuno esihle.

“Nxa umhlabathi ungawusebenzanga wawulungisa kuhle isilimo asikuphi inzuzo oyikhangelelyo,” kutsho uMnu Nyoni.