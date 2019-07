Kukhunjulwa uMdala Wethu

YiNtatheli kaMthunywa

NGOMVULO bekugujwa ilanga lapho uDokotela Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo akhothama ngalo.

Sokuleminyaka engamatshumi amabili kusukela iqhawe lesizwe elalisaziwa ngokuthi nguMdala Wethu latshiya lumhlaba.

Inhlanganiso yeJoshua Nkomo Legacy Restoration Trust (JNLRT) ndawonye leZimbabwe Tourism Authority (ZTA) yizo eziqoqe umcimbi weDoctor Joshua Nkomo Walk eqale ezitolo zeMahomva elokitshini leMpopoma kudlulwa eMinyela kuyiwa endlini yakhe elokitshini lePelandaba ebizwa ngokuthi Joshua Nkomo Revolutionary House usiyaphelela eWhite City lakho obekulomcimbi omkhulu.

Uhambo lolu belulabantwana besikolo abatayilayo, amaqembu omdabu kanye lomphakathi.

Umcimbi walonyaka ugujwe ngaphansi kwendikimba ethi “I am because you are,” okwakuyingxenye yensika zikaDkt Nkomo zobuntu.

Omele umaqhuzu weZTA uNkosikazi Rita Lukukuma uthe uDkt Nkomo kumele ahlonitshwe ukuze imisebenzi yakhe ihlale ikhunjulwa.

Uthe iZTA kanye leJNLRT banxusa abantu eJoshua Nkomo Tourism Heritage Trails ngenhloso yokuthi kunoniswe imbali yelizwe leZimbabwe.

Uthe indawo le ingaba ngumthombo lapho okungavela khona imali kuzethekeli ezibuya zizovakatsha.

“Njengesizwe siyabaqakathekisa obaba abadlala indima enkulu ukuze ilizwe lethu likhululwe. Kungakho indaba yethu ngeke iphelele nxa bengaqanjwanga,” nguNkkz Lukukuma lo.

Ekhuluma kumcimbi ofanayo uMphathintambo obona ngokwenzakala esabelweni sakoBulawayo uKhomuredi Judith Ncube uthe uDkt Nkomo wayeyingqwele yokuthula kungakho umphakathi kumele uqhubeke ulandela lokhu. Uthe umphakathi kumele uhambe ezinyathelweni zika Father Zimbabwe yena owayengazicabangi yedwa.

“Uhlelo lweHeritage Trails luhlose ukulonda imbali kanye lokuthi kubelemifanekiso ezaphathisa izizukulwane ukuthi zenelise ukulonda imbali yeqhawe leli.

“Umzamo lo uyingxenye yokukhumbula lokuthakazelela imbali yonke yeZimbabwe ikakhulu ingxenye zembali ezikhuthazayo njalo ezifundisa izizalwane ezizayo ukuze benelise ukumelana lenkinga ezizayo,” kutsho uKhmrd Ncube.