Kuhlonitshwa uMaMkandla ku-boxing

Brandon Moyo

INTSHANTSHU kumdlalo wenqindi uMonica “Savage” Mkandla usezakhele udumo kulumdlalo osekumnikeze inhlonipho.

NgeSonto uthole isicoco se-Outstanding Professional Female Boxer kumkhosi we-Annual National Sports Awards (ANSA).

Ukunqoba lokhu kube yibufakazi bomsebenzi onzima uMkandla awenzileyo eminyakeni embalwa edluleyo, ebonakala engomunye wabadlali be-boxing abalekusasa elihle.

Lokhu kuhlonitshwa akucini nje ngokuqinisa indawo yakhe njengomunye wabadlali beZimbabwe abathenjiweyo, kodwa kuluphawu lwenguquko emdlalweni we-boxing kuleli.

UMkandla uthe ulamaphupho amakhulu ngekusasa lakhe.

“Kuzwakala kumnandi njalo kuyajabulisa ukuthola lesi sicoco. Kuyamangalisa ngempela. Bengiwenza umsebenzi omnengi ekuqeqetsheni lasesitikini. Isicoco lesi yibufakazi bokuzimisela engilakho kumdlalo wesibhakela. Ngibonga kakhulu ngokuhlonitshwa engikuphiweyo.

“Ngithanda ukubonga imuli yami, abalandeli leqembu lami iMcAusland Boxing Management ngokwakha kuze kube khathesi. Ngiphinde ngidlulise ukubonga kuMaculwahle Nkomo. Ngibonga kakhulu kubo bonke abangincedisileyo ukuthi ngibe ngumtshayi wesibhakela enginguye lamuhla,” kutsho uMkandla ngemuva kokuhlonitshwa kwakhe.

Izicoco zomdlalo we-boxing zisungulwe lonyaka kuma-ANSA ngemva kokuba inhlanganiso yeZimbabwe National Boxing and Wrestling Control Board ingene njengabanye babaxhasi bomkhosi lo.

Izicoco lezi zikhethwe yikhomithi ebiloStalin Mau Mau, Patrick Mukondiwa lentatheli ye-boxing uGilbert Munetsi.

ULindsay Earle uphiwe isicoco seProfessional Boxing and Wrestling Promoter of the Year. UHassan Milanzi wanikwa ese-Outstanding Professional Male Boxer.

Akuthandabuzwa ukuthi ikusasa livulekile kuMkandla.