Kudlwengulwa abesifazana abangu-22 ngosuku kuleli

YiNtatheli kaMthunywa

UKUPHUMA kwembiko yokuba kulabesifazana abangu-22 abadlwengulwa elizweni ngosuku sokubangele ukuthi idale lephalamende lenze isinqumo sokuthi kubekwe izigwebo zabadlwenguli kunye lalabo abaphatheka ekwendisweni kwabantwana, eziqinileyo futhi ezifanayo.

Izitshayamthetho ngoMvulo zenze umkhankaso wokulwisa ukuhlukuluzwa kwabesifazana eHarare ngesikhathi kunanzwa i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence (GBV), ngaphambi kokuba uMkhokheli weSenethi uMabel Chinomona akhulume lababambiqhaza abatshiyeneyo kwenye ihotela.

Umkhankaso wokulwa lodlame oluqondene labesifazana lamantombazana owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence wenziwa minyaka yonke kusukela mhlaka 25 Lwezi kusiya ku-10 Mpalakazi emhlabeni wonke jikelele njengomzamo wokuqeda udlame olubhekiswe kwabesifazana kunye labantwana abangamankazana.

Ilizwe leZimbabwe linanza umkhosi lo ngesikhathi libhekane lodlame lokuhlukuluzwa kwabesifazana labantwana abangamankazana.

Lokhu kufakazwe yikuvela kwembiko yokuhlukuluzwa komntwana oleminyaka engu-9 weTsholotsho esabelweni seMatabeleland North obelethele esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals (UBH).

Ngesikhathi ilizwe lisathi likuzwile kuphinde njalo kwavela ukuba kulomntwana oleminyaka engu-8 weBindura, esabelweni seMashonaland Central laye owahlukuluzwayo waze wazithwala.

USenetha Chinomona uthe ngaphandle kokuba ilizwe lilemithetho yokuvikela abesifazana ekuhlukuluzweni, amacala okuhlukuluzwa alokhu emanengi.

Uthe imithetho efana leyokukhitshwa kwesisu iTermination of Pregnancy Act, The Criminal Law (Codification and Reform) Act, Children’s Act, Married Person’s Property Act, Deceased Estates Succession Act and Administration of Estates Act, Guardianship of Minors and Maintenance Act yabekwa ukuze kuvikelwe abesifazana kunye lamalungelo abantwana abangamankazana.

“Kubalulekile ukuba sikunanzelele ukuthi ukuhlukuluzwa kwabesifazana kwehlukene ngoba kungaba ngeziphathelane lezokuhlalisana, ezomnotho, ezamasiko, ngokomzimba, emacansini phakathi kokunye okutshiyeneyo.

“Loba kunjalo kunengi okufanele kwenziwe ngokubekwa kwezigwebo zalabo abendisa abantwana bebancane kanye labahlukuluza abanye emacansini,” kutsho uSenetha Chinomona.

Uqhubekele phambili esithi emhlabeni jikelele inhlanganiso yamazwe eye-United Nations yethula umbiko wokuba phakathi kwabesifazana abathathu oyedwa wabo empilweni ulakho ukuba ahlukunyezwe emacansini loba ngokomzimba.

“Ngokufanayo kuleli imbiko yamacala evela kuZimbabwe National Statistics Agency (ZimStat) eqoqwe ngamapholisa iveza ukuba amacala okudlwengulwa kwabesifazana akhuphuke aya ku-74 phesenti phakathi komnyaka ka2010 lo 2018. Lokhu kutsho ukuthi kulabesifazana abangu-22 abadlwengulwayo ngosuku, kukanti phakathi kwemizuzu engu-75 kulowesifazana ohlukuluzwayo. Ngenyanga kusitsho ukuba kulabesifazana abangaba ngu-646 abahlukuluzwa emacansini.”

Uthe isimo lesi saba sibi kakhulu ngesikhathi sobhubhane lweCovid-19.

Uphethe ngokuthi loba umkhankaso wokulwisa udlame oluqondene labesifazana uqhutshwa uze uyekuma mhlaka 10 Mpalakazi kodwa kumele kube yingoma ehlatshelwa nsukuzonke ukuze umkhuba wokuhlukuluzwa kwabesifazana uphele.