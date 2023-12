Izifo zocansi egudwini: Ukuhlangana kwebesilisa bexoxisana kungasiza ukwehlisa ukutheleleka okutsha ngeHIV

Nobuhle Mgwaqo

INHLANGANISO yeNational Aids Council (NAC) isisungule indlela yokuhlanganisa abesilisa ngenhloso yokubakhuthaza ukuthi bavakatshele ezibhedlela nxa kukhona abakusolayo kumpilakahle yabo ukuze kwehliswe ukuthelelwana kwezifo zemacansini ama-STIs kanye legcikwane leHIV.

Abesilisa besiqintini seNdamuleni esigabeni seLupane sebeqale ukuhlangana bexoxisana ngezempilakahle yabo ngaphansi kohlelo lweMale Engagement.

UProvincial Manager weNAC esabelweni seMatabeleland North, uMnumzana Dingaan Ncube uthe isigaba seLupane ngesesibili esilabantu abanengi abaphila legcikwane leHIV esabelweni lesi. Uthe esinye isizatho esenza kube lokutheleleka okutsha ngegcikwane leHIV esigabeni yikuhlukumezana ngobulili.

“Ukuhlanganyela kwabesilisa ekulwiseni iHIV kanye le-Aids kungumgogodla ekulawuleni ukutheleleka kutsha emphakathini ngegcikwane leli nanko inhlolisiso esezike zenziwa ngaphambilini zitshengisa ukuthi abesilisa bayadonsa inyawo ukuthi bayedinga usizo lwezempilakahle futhi bahamba ngemva kwabesifazana ekwazini izimo zabo zeHIV.

“Uhlelo lweMale Engagement luhlose ukufundisa abantu besilisa ukuthi bazwisise futhi babhekane lemikhuba eyingozi, ukulingana ngokobulili, ezempilakahle kwezocansi kanye lokuzala kanye lobubi bodlakela olusekelwe kubulili,” kutsho uMnu Ncube.

I-NAC ithe loluhlelo luyingxenye lwezinhlelo zayo zokwehlisa ukutheleleka okutsha ngegcikwane leHIV kanye lemikhuhlane ethelelwana emacansini. Uhlelo lolu solwenze kwabalula ukuthi abesilisa bafinyelele ulwazi ngeHIV kanye le-Aids futhi balwabelane okwenza kubelula ukukhulumisana. Ngokusabalalisa ulwazi kanye lokulimukiswa ngalezindaba ezibalulekileyo, lolu hlelo luhlose ukwehlisa ubandlululo lwalabo abale-HIV futhi lusize amadoda enze izinqumo ezilolwazi ngempilo zawo.

Uhlelo lolu lunika abesilisa indawo yokuxoxisana ephephileyo futhi ekhululekileyo ngezindaba ezibathintayo mayelana legcikwane leHIV lezinye izifo ezithelelwana emacansini.

UDistrict Aids Coordinator weLupane, uNkosazana Phathumusa Moyo uthe ngenhlelo zokulimukisa kanye lezingxoxo ezikhululekileyo abesilisa beGwamba sebekuqonda ngokujulileyo ngengozi zokungaziphathi kuhle kanye lomthelela wakho kibo kanye lakuzimuli zabo.

“Isigaba seLupane, ikakhulu iGwamba Wadi ilohlupho lokuba yindawo lapho okulabantu abanengi abatheleleka ngeHIV okutsha. Ukwanda kwabaphila leHIV kuwadi le kubangelwa yikuba indawo le iseduzane leLupane Business Centre, lapho okulabantu abanengi abafikayo abanye bephuma okungaba yisizatho sokumemetheka kweHIV.

“Izihloko esixoxisana ngazo ziyingxenye yokuzimisela kwethu ekuqedeni ukutheleleka okutsha nge-HIV ngo-2030. Ngokuhlomisa abesilisa ngolwazi lokukhetha ukuhlela izimuli, singehlisa kakhulu izinga lokutheleleka nge-HIV,” kutsho uNkszn Moyo.

Uqhubeke wathi babuye bakhuthaze abesilisa ukuthi baphelezele omkabo uma besiyahlolwa nxa bezithwele kunye lakunhlelo zePrevention of Mother-To-Child Transmission (PMTCT) ukuze bazazi izimo zabo ngoba belesandla ekukhulelweni lokhu kungakho kubalulekile ukuba baphatheke kusukela ekuqaleni.

UMnumzana Philani Ncube onguSobhuku weGwamba Ward laye olilunga lohlelo lolu uthe imihlangano yabo isivule abesilisa amehlo esigabeni.

“Ngesikhathi uhlelo lolu lusungulwa abantu abanengi babetheleleke njalo abanye besifa ngenxa yegcikwane leHIV ngesizatho sokuswela ulwazi, khathesi sesilolwazi olugcweleyo ngeHIV njalo sesikwazi ukuqakatheka kokuhlolwa kunye lokungena kuhlelo lwama- Anti-Retroviral Therapy nxa ungatholakala ulegcikwane.

“Sihlangana nyangazonke njengabesilisa sikhuluma ngendaba lesi njalo kasisesabi ukuyahlolwa igcikwane leHIV loba ukuyahlolwa imikhuhlane ethelelwana emacansini. Ukuxoxisana esibalakho sekusiphathisile kakhulu ukuthi abantu baguqule indlela abaziphatha ngayo esigabeni. Sesifunde ngokuqakatheka kokusebenzisa amakhondomu zikhathi zonke njalo ngendlela eqondileyo ngoba kungenye yendlela ezisebenzayo ekuvikeleni abantu kugcikwane leHIV,” kutsho uMnu Ncube.

Abesilisa sebefunde ngokuqakatheka kokuthi omkabo babhalise masinya nxa bezithwele.

Abesilisa bathe sebekwazi ngokubaluleka kokuphelekezela omkabo nxa bekhulelwe nxa besiyabhalisa masinya ngoba kuyiyo yodwa indlela yokuvikela usane lungakazalwa kugcikwane lengculazi kanye lezifo ezithelelwana emacansini.

Ugatsha olubona ngezeMpilakahle kunye lokunakekelwa kwabantwana ngobusuku obungaphambi kweWorld Aids Day lwethule uhlelo lwe-Triple Elimination of Mother-to-Child Transmission of HIV, Syphilis, and Hepatitis B okuluhlelo lokwenqabela imikhuhlane emithathu ebantwaneni ebalisa igcikwane leHIV, Ingulamakhwa kunye lomkhuhlane ohlasela iSibindi kusukela ngomnyaka ka-2023 kusiya ku-2026 njengengxenye yokuthi umntwana wonke aqale impilo yakhe engelamkhuhlane ethelelwanayo.

Ilizwe leZimbabwe lilabantu abangu-1,3 miliyoni abaphila legcikwane lengculazi.