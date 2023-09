Izajabulisa abantu i-Elite League

Innocent Kurira

UMONGAMELI wenhlanganiso yeBulawayo Basketball Association (BBA) uSinda Mono uthe sebesungule iligi entsha, i-Elite League, ehlelwe ukuthi ithuthukise izinga lokuncintisana kulumdlalo.

Iligi le kubikwa izabe idlalwa ngeSonto maviki wonke.

Lokhu kuza kulandela umhlangano womnyaka (AGM) wamalunga alinhlanganiso labammeli bamaqembu oboqhutshelwe enkundleni yeKhanyisile Sports Centre ngoMgqibelo. Kube lesinqumo sokuthi kulisizini kwethulwe iligi entsha le.

“Sibone ukuthi kulesikhala esikhulu phakathi kwamaqembu amane aphezulu kuligi yabesilisa lamanye aphansi, yikho sinqume ukusungulwa i-Elite League ezancintiselwa ngamaqembu ayisithupha kuphela. Amaqembu azadlala wodwa kane ngesizini. Sizibekele losuku lomncintiswano okuza kubayiSonto,”

Amaqembu aqede ephezulu ngesizini edluleyo abalisa iLegends, Mavericks, Lakers le-Giants.

Omunye wabaqoqi beligi le uFrancis Dube uchasisile indlela abazasebenza ngayo.

“Iligi le izadlalelwa ngamaqembu amane, aqede isizini ephezulu. Iqembu elanqoba kuligi eyisibiza ngokuthi yi-B League lalo lizangena kodwa kuzakuba lama-play off okudinga iqembu lesithathu.

“Kuma play off la, kuzadlala iHighlanders, National University of Science and Technology (Nust) le-Clippers. Amaqembu la, kulogu ayehlezi kunombolo zesihlanu, ezesithupha leyesikhombisa kuligi yamadoda. Kodwa akwaziwe ukuthi iB League leC League zizaqhubeka zinjalo,” kutsho uDube.

Imidlalo yonke yeligi yeBBA ikhangelelwe ukuthi iqalise mhlaka 23 Mpandula.