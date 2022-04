Iza ngezinga elingcono iZITF Coca-Cola Four-Minute Mile

Nkosilathi Sibanda

ABALANDELI bomdlalo wokugijima bazathi ukuthola ukuthokoziswa enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair kumncintiswano weCoca-Cola Four-Minute Mile.

ICoca-Cola Four-Minute Mile inxusa labo abalesiqubu sokuqeda ikhilomitha lengxenye ngesikhathi esingaphansi kwemizuzu emine.

Aseqalile amalungiselelo omncintiswano lo nanko asekusibanga sawo sama-semi final. Ngempelaviki kukhethwe abagijimi abayisikhombisa abenelise ukuqhubekela phambili.

NgoMgqibelo enkundleni yeMorris Depot kudlulele phambili uWellington Vareni ogijimela iBlack Rhinos, Tapiwa Chineka (Black Rhinos), Nyasha Mutsetse (Bindura University of Science and Technology), Levison Mapfuwa (Black Rhinos), Humpery Kunaka (Black Rhinos), Elija Mabhunu (Zimbabwe Republic Police), Godwin Katakura (Taflow), Collins Khanye (Zimbabwe Prisons and Correctional Services), Trust Hove (Black Rhinos) loBornface Jeki laye ozamela iqembu le-Black Rhinos.

Laba kukhangelelwe ukuthi bahlanganele labanye abazagijima eGwanda mhlaka 23 kulinyanga.

Andubana kuyencintiswana eGwanda, kuzakuba labanye abazagijima enkundleni yeWhite City ngoMgqibelo.

Inhlanganiso yeBulawayo Athletics Board yethule umbiko wokubonga inkampani yeCoca-Cola ngokugcina lumncintiswano koBulawayo.

Umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board uWatson Madanyika ubikele uMthunywa ngoLwesibili emini ukuba sebelungisele.

“Sinikeza isibongo esikhulu kubaxhasi bethu iCoca-Cola ngokuba lethemba lokuthi siphathe lumncintiswano,” kutsho uMadawanyika.

Inkokheli le ithe basakhulumisana leCoca-Cola ngodaba lwemivuzo ezanikezwa abanqobi.

Umjaho lo wacina ukuqhutshwa ngomnyaka ka2019, andubana umiswe sekuze ubhubhane lweCovid-19.