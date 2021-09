Ivulwa ngeviki ezayo iZITF

UMongameli welizwe Khomuredi Emmerson Mnangagwa uzavula ngokusemthethweni umbukiso weZimbabwe International Trade Fair (ZITF) walonyaka ozakubakhona ngeviki ezayo.

Umbukiso walonyaka uzenziwa kulandelwa imilayo yeCovid-19 kusukela ngoLwesibili uze uyophela ngoLwesihlanu mhlaka 21 Mpandula.

Lonyaka abantwana abaleminyaka engaphansi kwe-18 abavunyelwa ukungena.

Njengoba kusele izinsukwamana ukuthi lumbukiso uqale abaqoqi bawo bathi konke sokulungele ukuvulwa kwalumbukiso.

Ukuvuselela ezokuthengiswa kwempahla etshiyeneyo kanye lokuqhelisa ezokuthengiselana ngokunye okumqoka kuhlelo lukaHulumende lwe National Development Strategy 1 (NDS1: 2021 kusiya ku 2025) okuyisiqendu esiqakathekileyo ekufinyenyeleni umkhonomi ophakathi laphathi kusiyafika u2030.

Ekhuluma lentatheli koBulawayo ngoLwesibili umgcinisihlalo webhodi yenkampani yeZITF uMnumzana Busisa Moyo uthe amazwe alitshumi abalisa iBotswana, Democratic Republic of Congo, Indonesia, Kenya Malawi, Maurtius, Namibia, Nigeria, South Africa kanye leTanzania aseqinisekise ukuthi azaphatheka kulumbukiso. Umbukiso lo uzavulwa ngokusemthethweni nguMongameli ED Mnangagwa.

“Insuku zokungena kukazulu kulumbukiso zehlisiwe lonyaka okutsho ukuthi uzulu uzangena okosuku olulodwa kuphela. “Phezu kwalokhu, abantwana abangaphansi kweminyaka yokuzalwa engu-18 abasoze bavunyelwe ukungena kumbukiso lo. Sibona angani abadala bangenelisa ukuzilawula ngokufaneleyo kungakho-ke sidinga ukuthi sivikele ukumemetheka kobhubhane.”

Lonyaka umbukiso wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi: “Showcasing the New Normal for Business and Industry: Realities and Opportunities.”

UMnu Moyo uthe indikimba yalonyaka ikhombisa iZITF njengenkundla emqoka yokukhulisa ezokuthengiselana kwamazwe, ezokufaka imali kumabhizimusi, kanye lezokuthola ulwazi ngezokuthengiselana ngokwenza abathengayo labathengisayo, ama-investors kanye lamazwe ukuthi bahlangane, bakhulumisane besebeqedelana ngenhelelo zabo zebhizimusi.

Ekhuluma ngokulungiselela mayelana leCovid-19 uMnu Moyo uthe kusetshenziswe isandla esiqinileyo ekubekeni imithetho ezakwenza isiqiniseko sokuthi abantu baphephile ngesikhathi sombukiso.

Ngalokhu, uthe sokudalwe iqula lamapholisa azabona ngokuphepha ngalesi sikhathi ukuze akhuthaze abantu ukuthi balandele imilayo ebekiweyo.

Bonke ababukisayo kubikwa kuzamele babe lesethifikethi esitshengisa ukuthi bahloliwe njalo kabalayo iCovid-19.

Okwamanje kulababukisi abangu-357 ababhalisileyo ukuthi bazabukisa kundawo engange 109 square metres.