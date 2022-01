Ngaphansi kwesihloko lesi silombuzo othi siyini isenzo? Nxa silikhangela leligama ngecele lesiLungu lilula kakhulu ingcazelo yalo. Singathi isenzo ligama elikhomba ukwenza lithathelwa ekuthini:

“A verb” describes an action or “a verb” is that grammatical category that signify action. Ngalowo mbono-ke konke okwenziwayo loba okungenziwa kutholakala ngaphansi koluhlu lwesenzo. (verb).

Ngapha kuluhlu lwesiNdebele igama elithi isenzo liqonde ukukhanyisa lokho esikwenzayo – action.

Ingcitshi zolimi ziyatsho ukuthi akulula ukuphendula umbuzo othi siyini isenzo. Sisala sesisithi nje isenzo yilelo gama elisetshenziswa ohlelweni limele izinto , izehlakalo loba nje lokho okwenziwa ngumenzi loba ngumenziwa.

Lokhu bafundi kumele nxa lithole ithuba likuxoxe lababalisi benu. Bengitshengisa nje ukuthi kwesinye isikhathi sasithi sifunda kumbe sicubungula izinto ezithile siphongugunguluza nje phezulu.

Mangikutsho ukuthi ingcazelo yesenzo yiyo leyo ejayelekileyo ethi: Isenzo ligama elikhomba ukwenza. Kusuka lapho kuyekhulunywa ngendlela zesenzo.

Isakhi sesenzo – umsuka. Ake sihlolisise imitsho elandelayo: UNomusa ukhuza ingane/ UNomusa wayekhuza ingane. Ingane ikhuzwa nguNomusa/ Ingane isakhuzwa nguNomusa. UNomusa uyayikhuza ingane. UNomusa kade ekhuza ingane.

UNomusa kade eyikhuza. UNomusa uthi shi, ukhuza ingane. Qaphela isenzo khuza kule imitsho, sizaqala lapha kuviki ezayo.

Vikela ubhubhane lweCovid-19 ngokulandela izixwayiso zabezempilakahle ungela kuthandabuza.