INust idinga ukuxhaswa kuphurojekithi yayo yama-battery

YiNtatheli kaMthunywa

IYUNIVESITHI yeNational University of Science and Technology (Nust) isiveze ukuba idinga ukuxhaswa ngosomabhizimusi kuphurojekithi yokulungisa i-lithium concentrate edingakala ekulungiseni ikakhulu ama-battery amafoni.

I-lithium carbonate le kubikwa ilungiswa ivela ku-petalite concentrate yona eyandise ukuthengiselwa amanye amazwe ngemali encinyane kukanti nxa ingenziwa i-lithium carbonate ilizwe leZimbabwe lilakho ukwenelisa ukuyithengisa ngemali engcono.

I-lithium concentrate isetshenziswa ukulungisa ama-battery abomakhalekhukhwini.

Ilizwe leZimbabwe landise ukuthengisa amatshe aligugu engalolongwanga ngemali ephansi kodwa licina liwathenga futhi emazweni eliyabe liwathengisele ngemali ephezulu okuyiyo injongo yabomanjinela beNust ukuthi bathuthukise izenjiwa zakuleli ukuze zithuthukise umkhonomi wakuleli okuyiwo umbono kaMongameli welizwe ukuthi umkhonomi wakuleli ube phakathi laphakathi kusiyafika umnyaka ka2030.

Kubikwa i-plant le izakwenelisa ukwenza i-lithium carbonate eyisilinganiso se-99,5 phesenti ivela ku-petalite concentrate.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uManjinela Stanford Mudono esenkundleni yeZimbabwe International Trade Fair ngeviki ephelileyo uthe njengohlangothi lwezifundo badinga usizo kumankampani ukuze basungule iphurojekithi le ngoba izakuba lusizo olukhulu elizweni nxa ingaxhaswa kutholakale imali esuka kwamanye amazwe.

“Sicela abamabhizimusi basixhase ukuze sisungule iphurojekithi yokulungisa ama-battery ngoba i-lithium itholakala elizweni eBikita, Acardia eHarare, koBulawayo laseKamativi. Kudingakala imali engange-US$20 miliyoni ukuthi iphurojekithi le isukume. Emalini le kubalisa indleko ezifana lendawo lapho okungenzelwa khona ifekithali, umthelo kunye lomsebenzi okumele wenziwe kusungulwa iphurojekithi le.

“Iphurojekithi le sibona iqakathekile kakhulu ngoba ikhangelele ukulungiswa kwe-lithium ibengama battery kungakathengiselwa amanye amazwe afanana leChaina. I-lithium le nxa ithengiswa ingalolongwanga iletha inzuzo encinyane kakhulu. Nxa kungathengiswa ithani ingakalungiswa sithola iUS$500 kukanti nxa isilungisiwe silakho ukuthola iUS$1 500. Indleko zokuyilungisa ibe yi-lithium concentrate zingaba yi-US$2 100 kuthani yinye ngayinye,” kulandisa uManjinela uMudono.

Uqhubekele phambili wathi nxa bengazilungisela bona i-lithium concentrate le balakho ukwenza imihlobo etshiyeneyo yama-battery.

“Ekulungiseni i-lithium esiyithola elizweni kuba lemihlobo eminengi yama-battery ephumayo ebalisela ama-battery ezimota, ama-laptop, omakhalekhukhwini, ama-solar kanye lokunye njalo alakho ukugcina umlilo okwamahola angaba yi-72 engatshajwanga.

“Lokhu sikutsho sikhangele ukuthi nxa sihambisa ama-raw materials ethu kwamanye amazwe engalungisiswanga aphelela sithola inzuzo eyingcosana kungakho ilizwe lilahlekelwa yizigidi ezinengi kakhulu ngakho sicela ukuphathiswa ukuze iphurojekithi yethu le iphumelele,” kutsho uManjinela uMudondo.

Isikhulumi seNust uNkosazana Lindiwe Nyoni ugcizelele kulokhu esithi njengeyunivesithi balokhu bedingisisa ukuze bajulise ulwazi lobucwepheshe obungathuthukisa ezomnotho elizweni.

“Silokhu sijulisisa ubucwepheshe lolwazi ukuze sithuthukise ezomnotho elizweni lethu ngoba lonyaka silandela indikimba yethu ethi Promoting Heritage Based Education 5.0 to Enhance Industrialisation Growth for Trade and Investment.

“Ngakho sicela abangaphathisa iphurojekithi le ukuze iphumelele ngoba thina kwezemfundo indima sesiyidlalile yokudingisisa lokuphenyisisa inqobe sisalele kini mahlabezulu,” kuphetha uNkkz Nyoni.