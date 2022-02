— Inkundla kazulu- Phos’ elakho : Zadubeka ingane zesikolo . . . !

Silo Mehleli Dube

NGOMNYAKA ophelileyo okuTholakele kwasekuleminyaka eyisithupha sokumele ayeqala ukufunda ezingeni eliphansi, kwalala kuthabe kumanzi te, phela ethabele ukuthi uzagqoka izicathulo ezintsha njalo kuphiwe lemali yokuthenga amakukisi kubo mama abathengisa egedini lesikolo.

Kwafunda insuku ezilutshwane nanko kuqhamuka umkhuhlane we-Covid-19, zavalwa izikolo ngoba kuthiwa uyathelelwana kungakho kuhlalwe ezindlini, okungokhekhe abakubiza ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga (slow learner’s) bajabula bafa ngoba bona bevele isikolo bengasithandi bengela mfutho lentshukuntshu ngaphakathi kwabo.

Kwaqala kusabajabulisa ukuba semakhaya bekwazi ukuthi bazadlala baze badinwe kwaze kwathi ngelikade imisebenzi yekhaya isiminengi phela bathunywa le lale kwezwakala okunye kuthi, ngabe ziyavulwa siye esikolo.

Lakanye zithe zivulwa lonyaka nanku behlangana lababalisi bethi iholo labo lincane ngakho angeke bafundise umqhatshi wabo engakengezeleli iholo labo.

Okhekhe bebethi sebephunyuke ku-corona zavulwa nanku sebehlangana lembila zithutha, uTholakele sesiya kugwalo lwesibili kodwa nyakenye ufunde nzima kubangelwa yi-corona kuhlangana lokungabi khona kwababalisi, lonyaka ubezimisele ukuthi ukudlala amatope sekubheme wakholwa ufuna ukufunda ngamandla ukuze abambisise lesikhathi ayesichitha zivulwa, zivalwe ngenxa ye-corona.

Khathesi batshona bebhoda esikolo bengafundi, laba abangani sebeqotshwana bacina beganga njengoba bayabe sebe ngumhlambi kazelusile, phela ngesiLungu bathi (an idle mind is the workshop of the devil) abasemadolobheni uthola inengi libhoda enzikini yedolobho abanye ubathola emaphakhi besenza ukuganga ngoba inkakhayi zabo zingakaqini ukuthi bakwazi isivuno sokuganga.

Ngiyafisa ukuthi ngabe otitshala lomqhatshi wabo bayakhulumisana bazame ukufundisa abantwana nanku le-corona isathe yemu, njalo lesikhathi somqando sisesebucwadlana, phela bathi izwana lomqando imemetheka lula nxa kugodola.

Ngibe sengicela okhekhe ukuthi ngesikhathi otitshala bengekho zama ukudobha ingwalo zakho ubale, ucele lakubazali ukuthi bakuse kubotitsha abafundisela ezindlini zabo, njalo lisithande lesikolo ngoba umuntu ongafundanga uyahlupha kakhulu ekuhlalisaneni labanye,njalo phose zonke izinto zifuna bona abaqeqetshileyo, sesiphila ensukwini zethekinoloji.

Ayixabene.