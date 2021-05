Inkundla kazulu…Phos’ elakho…Botitshala umoya phansi!

SILO MEHLELI DUBE

NGIKHUMBULA ngisafunda zazithi nxa zivulwa ngijabule, ngijabulela izifundo ezintsha ezehlandla elilandelayo, phela lemisebenzi yekhaya efana lokwelusa ngekhefu kuyabe sekuphelile.

Zazithi zivuliwe ubone otishala bebophe intanjana, izicathulo zabo zicwebezela okwenyanga ekhanyela emanzini, lawe mfundi uzwe usiba lomdlandla wokufuna ukufunda, kwakulengoma esasiyihlabela sisithi (thina singabantwana siyafunda, sifundela ikusasa lethu elihle).

Ngike ngafika esikolo lapho okufunda khona indodana yami, sezaguquka izinto nxa ungatshelwanga abanye ababalisi ngeke uze ubekwazi ukuthi ngumbalisi ngendlela ayabe egqoke ngayo.

Abantwana batshona bebanga umsindo bedlala, lokhe kwaqala leyo ndaba ye-incapacitation abafundi bathwele nzima akufundwa lutho. Kodwa isimanga imali zesikolo zifuneka ziphelele, kubuye kuhlangane lokuvikela lolu bhubhane lweCovid olukhona abanye ababalisi abasabambi ngitsho ingwalo zabafundi ngoba bethi besaba ukuthi bazathelelwa leligcikwane, manje abesephumelela njani umfundi utitsha esesaba ukumaka ibhuku lomfundi.

Abafundi batshona bezilingana bengela okokwenza, besiyale lale okwempala ezingezwanga kuhle ukuthi inkunzi yebhubesi ibhonge kuluphi uwatha. Ezikolo sokuyisisanasana umtshado wezinja, yikho mhlawumbe osokubangela abafundi abanengi ubathole sebesenza izinto ezingabalingananga phela ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga bathi an idle mind is the workshop of the devil.

Yikho uthola abafundi sebesenza amavuzu imidlalo yabo yakulezi nsuku, sebedlala labomagida sibhekane.

Yebo iholo alaneli kodwa lingalwi labazali labafundi phela lathi imali siyithola nzima ukuze sihambise abantwana esikolo, lina lwanini lomqhatshi wenu, thina asingeni ndawo.

Ayixabene.

