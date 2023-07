Inkokheli ezintsha kuZifa

Lovemore Dube

SOKULOBUKHOKHELI obutsha kunhlanganiso yeZimbabwe Football Association eyiyo ekhangele ngezenguqu kuleli.

Inhlanganiso ekhangela ngezomdlalo lo, kumhlaba wonke eyaziwa ngokuthi Fifa, ngoLwesibili ifake ubukhokheli obutsha obuloLincoln Mutasa njengomgcinisihlalo.

Abanye nguSikhumbuzo Ndebele oke wadlalela amaqembu eAmaZulu leHighlanders FC. Uyisifundiswa seFifa njalo uqine kakhulu ngezebhizimusi lebhora lomthetho womdlalo abathi yiFootball Law.

Owake wadlalela amaqembu eNew Orleans, Highlanders Royals, Zimbabwe Saints Queens leMighty Warriors uRosemary Mugadza laye uphakathi.

Uke waqeqetsha leqembu lesizwe, khathesi usebenzela esigodlweni kuqembu leHarare City FC.

Owesine nguSandra Sanyamandwe oligqwetha elisakhulayo.

Baphiwe ijogwe lokuthi baphathe umsebenzi kuze kuyefika mhlaka 30 Nhlangula kumnyaka ozayo.

Bakhangelelwe ukuthi balethe ukubambana kumdlalo lo njalo kube lokhetho oluyilo oluzaphemba indlela yokuya phambili.

UFelton Kamambo labanye bakhe basuswe ebukhosini ngemva kokumiswa umsebenzi lugatsha lukaHulumende ngoLwezi ka2021 besetheswa icala lokungaphathi kuhle umsebenzi lezimali.

Babuye betheswa lecala lokukhangela eceleni nxa onompembe abangomama kungani kabaphathwa kuhle.

Ekhuluma ngemva kokubekwa esikhundleni nguSolomon Mudege omele iFifa ngoLwesibili eHarare, uMutasa uthe isifiso sabo yikuthi ilizwe libuyele kumincintiswano lamanye amazwe.

“Impumela esifisa ibekhona yikuthi iZimbabwe ibekhona minyaka yonke kumidlalo yeWorld Cup,” utsho njalo uMutasa.

Kudili lokubekwa kukaMutasa labanye bakhe, bekuloMphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry.

Izolo ibingeyinye yamazwe afakwe engwaneni zixegwa kumdlalo wokukhetha eziyisificaminwemibili kunkezo yamazwe wonke iWorld Cup ka2026.

Ingqobe uMutasa labanye bakhe kuqula leli okuthiwa yiNormalisation Committee yile:

• ukukhokhela inhlelo zeZifa nsukuzonke

• ukuhlela ukuqhutshwa komsebenzi yeZifa kufakwa amanyathela labantu abatsha

• Ukukhulisa ubudlelwano phakathi kweFifa, Sport and Recreation, Ministry of Sport leZifa kuhlelwe nje konke ukuthi kusetshenzelwane njani.

• Kuxwayisiswe iZifa Statutes and Electoral Code kubonwe ukuthi kuyahambelana na lemithetho yeFifa kube lezinqumo ezibotshwa kuZifa Congress.

• Bazaba yi-committee okhetho lweZifa oluqala phansi kusiyafika kuBoard.

• Bazabona ukuthi omgciningcebo omutsha wamukela amabhuku emali acacayo