Ingwebu Breweries iqinisa usekelo lwayo kuTug of War

INKAMPANI yeNgwebu Breweries ibika ukuba kayisoke itshiyane lokusekela ngemali umdlalo weTug of War kuleli ngoba ihlose ukuthi iphakamise impilo zabantu kwezempilakahle lokukhuthaza ukuphatheka kwezemidlalo.

Lokhu kuvele kumbuthano wokuhlela amaqembu azancintisa kuhlandla lalonyaka lomncintiswano weNgwebu Breweries ZITF Tug of War, ozaqhutshwa ngelanga lokucina lombukiso wamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair, oqalisa ngoLwesibili.

Kuzabe kulamaqembu alitshumi lane azancintisa kusigaba sabesifazane, kuthi kwabesilisa kuncintise abalitshumi lasitshiya galolunye.

Kusigaba sabesilisa, kuqula lika-A, kuleMutare Board and Paper Mills, Amidol, ZETDC Western B, Exide Batteries, le-UZ. Ku-B kuleBulawayo Metro, Black Rhinos, Correctional Lions, CBZ leNRZ Bulawayo.

Kuqula lika-C kule-ZETDC Western A, City of Kwekwe, Mimosa, City of Bulawayo leTransmission West. Ezilandelayo, kuqula lika-D kule-Zesa Holdings, FBC, National Railways of Zimbabwe of Gweru leMutare City.

Kwabesifazane umncintiswano uzavutha, kubangwa isicoco kuqula lika-A okulentshantshu zanyakenye i-Glow A, CBZ, ZETDC West leCity of Kwekwe. Kwelika-B kuleNational Railways of Zimbabwe, Ingwebu Tow Team leZesa Holdings.

Amaqembu eGlow B, Black Rhinos leMimosa akuqula lika-C. Kuqula lokucina, ku-D kuleMutare City, Machingura leCorrectional Services.

Obona ngezokuxhumana lokuthengiselana kunkampani yeZITF uThandolwenkosi Nkomo, ekhuluma kulumbuthano uthe: “Sibonga iNgwebu Breweries ngosekelo lwayo kulumncintiswano othandwa linengi labantu abalanda umbukiso weZITF.”