Inengi lazo zesaba ukuthatha umhlalaphansi!

Kuvamile ukuzwa izisebenzi ezinengi zisithi ngingathatha umhlala phansi ngizakuya ngaphi, kumbe ngizakwenzani. Akukhathelekile ukuthi kungaba yizisebenzi zikaHulumende kumbe ngezamankampani azimele wodwa zikhala sililo sinye.

Abanye ngabafiphaza iminyaka ukuthi bakhanye angani ngumuntu omutsha kodwa umzimba leqolo sokuzikhanyela ukuthi umuntu lo usempunga, umakade ebona.

Ngikhumbula enye indoda engake ngasebenza layo, yathi noma sokusobala ukuthi isiyingwevu lenwele sezize zimhlophe hayi okofuzo kodwa zikhomba ukuthi kade wabakhona emhlabeni, yayingakholwa ukuthi ijogwe uyaligaxa utshiyele abanye lasekugijimeni kunjalo upha omunye isigodo aqhubeke.

Kwakulezitshudeni esasilazo zivela emakolitshini zizofundela umsebenzi, zazimbiza Khulu hatshi ngokubabaza ubukhehla bakhe, kodwa ngokuhlonipha, ngoba eseyintanga yabazali babo. Yena wayephendula ngokuzonda uzwe ethi angisiye Khulu, ukhulu yinkomo yamadlozi akini.

Kwakusuke kubamangalise abantwana babantu. Kuvamile njalo ukuthi nxa usulikhehla nxa ungabalanga izingwalo kangako nxa usuthunywa yiziphathamandla zenkampani ezincane kulawe ekuzalweni ubelesidensi ucabange ukuthi uyakwedelela. Bathi ngolimi lwabondlebe zikhanyilanga nxa usasebenza (you direct your money where to go not to figure out where it went).

Nxa usasebenza thenga lokhu lalokhuya okuzakunceda kusasa nxa usuthe wathatha umhlala phansi, ingani lesikorobho esingela gazi siyalahlwa kudingwe amanye amabhenga amadala.

Pho wena muntu uthi uyophetha ngani, yikho mhlawumbe ubona umuntu ethi engathatha umhlala phansi kungeminyaka emingaki uzwe kuthiwa umuntu usefile engakakholisi lemali yakhe ayisebenzele okweminyaka emide njengohambo lukaMosi labantwana bakwa-Izirayeli.

Kubalulekile njalo ukuthi nxa usemsebenzini ube ubala ukwenzela ukuthi ubengumaqhuzu ube nguwe othumayo hatshi ukuthunywa ngabantwana ube usucabange ukuthi bayakudelela.

Khona nxa ungakangeni kikho okwempetsheni ungabona angani kunzima, kakhulu ungabalivila kumbe uswele imali nxa umqhatshi wakho angakuncindezela kodwa nxa kade uhlele kuhle into zakho kuyatshelela nje, phela uyabe usuzilawula kungasela (obasi John).

Khona nxa usumkantsho bomvu lokhu usebenza kakhulu edolobheni lapho okuphilwa ngemali njalonje, ungabona litshona ungelayo indibilitshi wazi ukuthi usungumdladlambi umthwalo kaTholakele.

Abanye ufica behlezi behlulukelwe emsebenzini ngoba kungela bosowabo abangaxoxa labo ngokutshiyana kweminyaka lalabo abasebenza bonke ngoba lehlukile kumibono, elikudlayo ngitsho lempahleni zokugqoka, phela nxa usugugile lokugqoka uyabe usuphonguthi ingqe ngivale insitha ngitsho sibi sokugeza ungageza inkophe ubona kungela sidingeko sokuthi ugeze umzimba, baze bakutshele usubatshaya ngohlofu lwekhwapha.

Zinengi izizatho eziphiwa yizisebenzi ukuze zingafuni ukuya kumpentsheni kodwa isixwayiso sami yikuthi nxa icilongo selikhalile hamba uyephumula utshiyele abanye, udle amandla akho kungela mpazamo, ngikhumbula omunye umngane wami owayelipholisa wacina ekhitshwa enkambeni enikelwa ngezinja engafuni ukusuka endlini kaHulumende.

Ayixabene.

Umlobi ungamthinta ku: 0714355641