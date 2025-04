Iminyaka 45 kaZibuse

Nkosilathi Sibanda

ABANTU bakuleli baqhubeka bejabulela ukuthi bayazibusa njalo sebenelisa ukuphila impilo engelabandlululo loncindezelo lwabelungu.

Phakathi kwenkinga zonke ababhekane lazo, bedinga impilo engcono lokuziphakamisa, minyaka yonke bayabambana, bethakazelele ilanga lokuZibusa, umhlaka 18 Mabasa.

Kuzakuba njalo ngoLwesihlanu kubuthwana enkundleni ezitshiyeneyo elizweni lonke, kunanzwa iminyaka engu-45 kaZibuse.

Indikimba yalonyaka ithi “Zim@45: Devolve and Develop Together Towards Vision 2030”.

Lonyaka, njengokuzimisela kukaHulumende, okhokhelwa nguMongameli uMnangagwa, umkhosi omkhulu kaZibuse uzabe useNembudziya, eGokwe North, eNkabazwe yelizwe. Lokhu kwenzelwe ukuthi kungabi lendawo engatholi lelithuba lokuphatha umkhosi omkhulu kangaka. Kuminyaka edluleyo, yonke imicimbi kaZibuse ibiqhutshwa eHarare. Kodwa, lokhe kwabusa uMongameli uMnangagwa, umkhosi lo usubhoda izabelo zonke, ikakhulu kundawo ezisemaphandleni.

Lonyaka kukhangelelwe ukuthi kube labantu abedlula i-60 000 abazabuthana eNembudziya Growth Point Open Ground lapho uMongameli welizwe azakwethula umbiko wakhe.

Kumalungiselelo alumkhosi, uHulumende wenze yonke imizamo yokuthi ubengumkhosi ozayedlula yonke. Kwakhiwe inkundla yomdlalo wenguqu lokunye okubalulekileyo kungqubekela phambili kazulu okugoqela: ukulungisiswa lokuvuselelwa kwezakhiwo zezikolo zeNembudziya High, Nyamuroro Primary, Nyamuroro High leNyamuroro Vocational.

Phezulu kwalokhu, sokulomgwaqo obutshelezi eGokwe North leGokwe South. Imigwaqo le ibalisela lo ohlanganisa iKadoma, Sanyati leNembudziya.

Imotsha yesibhedlela seNembudziya ilungiswe kakutsha, kwasungulwa le-telemedicine clinic lokuvuselelwa kwendawo lapho okulamakhompuyutha esigabeni.

Kubikwa lamathuna amaqhawe aseMidlands Heroe’s Acre alungisiswe, kwaphinda kwalungiswa lejele yeConnemara.

Njengoba eNembudziya kusemaphandleni, uMphathintambo wogatsha lwezokukhitshwa kwembiko lokusakaza kuHulumende, uDokotela Jenfan Muswere uthe amagetsi, lamagagasi okuxhumana azabe ekhona.

UDkt Muswere uthe: “Ukufinyelela lula indawo lapho okuzabe kulomkhosi kaZibuse kulungisiswe. Ezinye inguquko zigoqela ukulungiswa kwemotsha esibhedlela seNembudziya, ukufakwa kwezititshi ze-3G le4G, ukuqeqetshwa komphakathi ukusebenzisa imitshina yakulezi insuku, ukulungisiswa kwendawo okulamakhompuyutha lokusungulwa kwe-telemedicine clinic,” kutsho uDkt Muswere, ekhuluma lentatheli ngemva komhlangano weKhabhinethi ngoLwesibili kuliviki.

Andubana kuqhutshwe umkhosi kaZibuse, eGokwe North lakwezinye indawo, kuzabe kulemicimbi yabantwana kuzo zonke izabelo ngoLwesine, mhlaka 17 Mabasa.

Umcimbi wabantwana omkhulu ozabe useNyamuroro Primary School lapho okuzabe kuloMhlonitshwa omkhulu uMongameli Mngangagwa loMama u-Auxillia Mnangagwa. Kukhangelelwe ukuthi kube labantwana besikolo abangu- 3 000.

Ngemva komkhosi wemini, kuzakuba lomcimbi wezomculo, owe-Independence Gala ebusuku. Kuzabe kulentandokazi zabaculi ezigoqela u-Admire “Chief Hwenje” Sibanda, Peter “Young Igwe” Moyo, Sulumani Chimbetu, Sandra Ndebele, Simon Mutambi,

Tendai Dembo, Clement Magwaza, DT Bio Mudimba, Shantel Sithole, Andy Muridzo, Mark Ngwazi, Mbare Chimurenga Choir, Jah Signal labanye.

Kusenjalo, lakwezinye izabelo amalungiselelo kaZibuse aphezulu. KoBulawayo, njengenjwayelo, abantu bazabuthana enkundleni yeWhite City.

“Amalungiselelo asesiya emaphethelweni njalo ngithanda ukunxusa uzulu wonke wakoBulawayo ukuba abuye sizohlanganyela sikhumbula ilanga leli enkundleni yeWhite City koBulawayo.”

Esabelweni seMatabeleland North, umcimbi useTsholotsho. Lokhu kuzabe kungokwakuqala kusukela ngo-1980.

UMphathintambo obona ngokwenzakala esabelweni seMatabeleland North uKhomuredi Richard Moyo ngoLwesithathu kuliviki uthe:

“Lonyaka sihlangana eTsholotsho. Senza lokhu sithakazelela uZibuse ngendlela eyahlukileyo silandela isinqumo sikaMongameli uMnangagwa sokuthi kumele kutshintshwe indawo zokuthakazelela lelilanga ezabelweni.

“ITsholotsho iyachinsa ukuphatha umkhosi kaZibuse, sibonga inyathelo likaHulumende ngalokhu. Nginxusa abantwana labadala ukuba babuye ngobunengi babo sikholise ukuzibusa kwethu, elizweni lethu uzibuse.”

Esabelweni seMatabeleland South, umcimbi usesikolo sePlumtree High. Umsebenzi wokuqoqa umbuthano wangoLwesihlanu ubanjwe yikhomithi ekhokhelwa nguNobhala we-Provincial Affairs and Devolution, eMatabeleland South uNkosikazi Latiso Dlamini-Maseko.

Umbuthano uzabe uloMphathintambo obona ngokwenzakala eMatabeleland South u-Albert Nguluvhe.

Osabambe isikhundla sikamgcinisihlalo we-District Coordinating Committee (DCC) eMangwe, uRuth Saurava uthe konke kuhamba kakuhle kumalungiselelo.

“Imali iphumile, ngakho sithanda ukubika ukuthi siphezulu kwamalungiselelo njalo asebanga emaphathelweni.

Ngaphandle kokukholisa okuzaphawulwa kumibiko, ukugida lokudla, abantu bazathola ukuzithokozisa kwezemidlalo mhla welanga likaZibuse.

EGokwe kuzadlala amaqembu eSimba Bhora leFC Platinum. KoBulawayo kuleHighlanders leChicken Inn.