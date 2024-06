Iduma isiyaphambili iZPC Hwange

Fungai Muderere

IMIDLALO yeZifa Southern Region Division League ingena kuviki lesitshiya galombili ngoMgqibelo lapho iqembu leZPC Hwange elizadla khona le leMainline enkundleni yeChakona.

Abafana bamagetsi, iZPC Hwange kukhanya bafuna ukudonsa injini yabo bayephambili esiqongweni selogu. Iqembu leli, eliqeqetshwa nguMabelo Njekwa, kalikanqotshwa kulisizini. Baphethe imiklomelo engamatshumi amabili lanye (21). LeMainline zehlukaniswe yimklomelo emithathu.

Kumdlalo wayo leBosso 90, ngempelaviki edluleyo, iZPC Hwange yanqoba nge 2-0. IMainline eyePlumtree, layo yayilomfutho, inqoba iVictoria Falls City 1-0, okwayehlisa umoya nanko yayivela tshaywa 3-1 yiJordan Sinnot eyeFilabusi.

Kweminye imidlalo, iqembu leZebra Revolution eliqeqetshwa nguMkhokheli Dube lizadlala leBosso90. Kulogu, iRevolution iphambili ngemiklomelo elitshumi (10), iBosso 90, eqeqetshwa nguMeluki “Mabaleka” Sibanda ilemithathu.

Indlela zizaqonda futhi enkundleni yeWhite City B Arena kudibene iNkayi United leVictoria Falls City. Lo kuzabe kungumdlalo ozadibanisa amaqembu aphuma eMatabeleland North. Ezake zadla ubhedu, kuPremiership iZimbabwe Saints zileJordan Sinnot. Enye eyeFilabusi, iTalen Vision yamukela abafana besisotsheni, Indlovu Iyanyathela enkundleni yeFilabusi Government Primary School.

IBulawayo City izangqikilana leqeqetshwa nguJohannes Ngodzo i-Adachi eWhite City Stadium.

Ekhuluma lentatheli yeZimpapers Sports Hub, isikhulumi seZifa Southern Region, uBlessing Mbwanda uthe amaqembu kawakhuthalele ukudlala ibhola elihle ukuze ahuge abasekela abafuna ukuphathisa ngemali kuligi yabo.

“Kukhona okusibisela emuva kodwa sithanda ukuthi sicebise amaqembu ukuthi adlalele ukukholisisa abantu lokutshengisa inguqu yaphezulu ukuze sibelabantu abasixhasa ngemivuzo, imali lokunye okufunekayo,” kutsho uMbwanda.

Imidlalo ngokugcweleyo:

Zebra Revolution vs Bosso 90 (White City B Arena), Nkayi Utd vs Vic Falls City (White City B Arena), ZPC Hwange Vs Mainline (Chakona) AdachiFC vs Bulawayo City (White City), Zim Saints vs Jordan FC (White City), Talen Vision Vs Indlovu Iyanyathela (Filabusi Gvt School), DRC Utd vs Ajax Hotspurs (Mpumalanga), Mosi Rovers vs Casmyn FC (Chinotimba)

Impumela yemidlalo ngeviki lesithupha:

Jordan Sinnot 3 Zebra Revolution 1, Indlovu Iyantathethela 1Zim Saints 1, Casymn (Walkover DRC United), Bosso90 0 ZPC Hwange 2, Bulawayo City 0 Talen Vision 1, Ajax Hotspursv Adachi (Not Played), Mainline 1 Victoria Falls City 0, Mosi Rovers 1 Nkayi United 1