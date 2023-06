I-Stars ibhuqa iFireworks ngakibo

Mandla Moyo

NXA kuleqembu elingabizwa njenge ngqwele yomdlalo wenguqu yobungane koBulawayo, akula elingathathela i-Stars FC kulokhu.

Iqembu leStars FC lidlalelwa ngusaziwayo kunguqu, owake wadla ubhedu uMkhokheli Dube.

Liqhubeka lidlala kuhle leliqembu nanko lidlale leqembu leFireworks ngempelaviki edluleyo lanqoba nge 4-0, kumdlalo oqinisekise ukuthi iStars iyabusa ngethalenta.

Umdlalo weligi yeBulawayo Social Soccer League lo udlalelwe enkundleni yesikolo seLuveve High School, okulikhaya leqembu leFireworks.

Kulezinsuku iStars FC idlalelwa ngabadlali abake badlala inguqu enkundleni eziphezulu abafana lo Mkhokheli Dube labanye.

Kweminye imidlalo, kumdlalo odlalelwe eTshabalala phakathi kweqembu le-70 Combination le Magwegwe Bullets kwenzakale izimanga lapho i-70 Combination ithele ibhola emambuleni kasikhombisa, abadlali beMagwegwe benelisa ukuhlohlwa elilodwa nje.

Iqembu le Mabuthweni Pioneer lithole igoli elilodwa iMabuthweni yawahlohla amagoli aze abayisitshiyangalo mbili.

Kungxoxo abelayo lephephandaba likazulu, umqondisi wemidlalo kuBSSL, uBlessing Adolf Jonga uthe imidlalo yabo iyaqhubeka ngempelaviki.

Imidlalo ekhona:

NgeSonto, Group A: Stars v Tigers (Iminyela 1); Brotherhood v FC Pirates (Desert), Edgars v 70 Combination (Somhlolo), Zulu Chiefs v Glenkara (Marisha); Creamtata v Mthala (Lobengula Youth Centre); Iminyela Timers v Fireworks (Iminyela 2); Cowdray Masters v Vulavale (T.M Cowdray Park); Magwegwe Bullets v Patapata (Magwegwe High); Man U v Fund’kulinda (Emakhandeni); Makwee v Old Timers: (Mazayi)

Group B: Happy Valley v Gwabalanda (Nguboyenja); West Comm v Hyde Park (Induba Pry School); Congo Chiefs v Bombers (Inyathi Youth Centre); Khami v 94 Strivers (Khami); Ndola v B.C.T (Iminyela 1); Emganwini Legends v Delta (Food 4 Less); Robert Sinyoka v Nketa (Robert Sinyoka); Pelandaba Legends v Pioneer (Induba Pry School); Wembley v Santos (Lobengula Secondary); Mabuthweni v Osiphatheleni (Insukamini Pry School)

Group C: Finance v Mayihlome (T.M Cowdray Park);

Nkulumane v Sekusile (Phekiwe); Shwelele v South Gunners (Inyathi Youth), Emganwini Celtics vs CIWU Legends (Food 4 Less); Real Shwelele v Luveve (Inyathi Youth Centre); Bangane v Mex Mawaya (Choppies Nkulumane 11); Skippers v Siyabangena (Bango); Wolves v Zobha (Marisha);11 Stars v New Jack City (Rugby Lobengula); Real Magwegwe v Matshobane (Magwegwe High)