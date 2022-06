Bomama beZimbabwe ziqhenyenini

YiNtatheli kaMthunywa

UMPHATHINTAMBO obona ngezokukhitshwa kwembiko, uMonica Mutsvangwa ubonge uHulumende ngokubeka imithetho ephakamisa abesifazane, ikakhulu kwezemfundo, esithi lokhu kuyacaca nanko phela abesifazana abanengi elizweni sebephakama.

Uthe sekulabesifazana abanengi asebelezikhundla eziphezulu emankampanini kuleli.

Ukhulume lokhu ngesikhathi emelwe ngumsekeli wakhe, uKhomuredi Kindness Paradza kunikezwa izithupha abesifazane abasebenza kumankampani abona ngezokukhitshwa kwembiko ehlukeneyo eWomen in Public Relations and Communications Awards eHarare kuviki ephelileyo ngoLwesihlanu.

“Ngithanda ukulibonga lonke bantu besifazana elibuye lapha ukuzokwamukela imivuzo yenu kunye lezithupha kundima ezitshiyeneyo. Lokhu kuveza sobala ukuthi lihamba phambili ekuncintisaneni labesilisa.

“Kutshengisa ukuthi liyaphumelela, ngifisa ukulikhuthaza ukuthi lihlale liphambili ekuphatheni imisebenzi okuyikho okuphathisa ilizwe kumnotho walo,” utshonjalo uSenetha Mutsvangwa.

Uthe kuminyaka eminengi edluleyo, abesilisa yibo ababelezikhundla emisebenzini nxa kuqathaniswa labesifazana.

“Kasibafuni abalokhu bebona angathi abesifazana kumele benze imisebenzi yemkulwini kodwa sifuna batholakale emahofisini amakhulu beveza ubugcitshi babo.

“Beqhubekela phambili ngemfundo yabo njengabesifazana ngoba lokhu kwenza ingqondo zabo zivuleke njalo kwenza ukuthi zonke izikhathi nxa ukhuluma kuphume amazwi akha ilizwe, alohlonzi, njalo aveza inhlakanipho okuzakwenza wonke umuntu akulalele,” utshonjalo uSenetha Mutsvangwa.

UMgcinisihlalo wenhlanganiso yeWomen in Public Relations and Communication in Zimbabwe, uNkosazana Ropafadzo Gwanetsa uthe uyajabula ukubona abesifazana abanengi bephakanyiswa kumankampani ehlukeneyo ikakhulu lawo abona ngezokukhitshwa kwemibiko.

Lokhu kugcizelelwe nguNkosazana Marjorie Mutemererwa obona ngezokukhitshwa kwembiko enkampanini enkulu yenhlanyelo, iSeed Co Zimbabwe othe ukukhitshwa kwembiko ngendlela efaneleyo kwenza amankampani aphumelele.