Bagwetshwe iminyaka 22 abathumba usomabizimusi bamphosela emgodini ephila

uMthunywa
Ethel Ncube
BAGWETSHWE ukuyapika entolongweni iminyaka engu-22 ngamunye oguluva abane beMasvingo abatholakale belecala lokuthumba andubana bayebaphosela emgodini usomabhizimusi kunye lomkakhe bephila okwabangela ukuthi umkasomabhizimusi afe.
Abasolwa laba ababalisa uNeedmore Chipoterwa, Kudakwashe Nyashasu, Edson Donza, Sheperd Chinhara bamiswe emthethwandaba weMasvingo ensukwini ezisanda kwedlula ngemva kokutholakala belamacala amathathu andubana bagwetshwe iminyaka engu-22 ngamunye.
Umtshutshisi kulelicala uMnumzana Liberty Hove uveze ukuthi abasolwa laba basuka eHarare besiyadala amacala la.
Kuvele ukuba abasolwa laba bathumba uNhokovedzo lomkakhe behamba ngemota yabo andubana bathathe impahla ezibiza imali efika $87 960 kunye leR800, $15 000 eyayikuEcocash leRTGS$500 000, le-US$4 000 lamakhadi bhanga.
Inkundla izwe ukuthi umkaNhokovedzo wabhubha ngesikhathi besemgodini kwasala indoda yona eyancediswa ngabantu ababesedlula ukuthi iphume.
Umantshi kulelicala uBashard Chineka ubanike isigwebo seminyaka engu-22 ngamunye ngemva kokulalela icala leli.