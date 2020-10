‘Amasonto’ abangela ukuzithwala kwamankazana

Leonard Ncube eBinga

ZIYAKHALA izakhamizi zeBinga ngabantwana asebengumhlambi kazelusile kubangelwa yimilindelo yamasonto kanye lokwanda kwemidlalo yebhola lokuzilibazisa okucatshangelwa ukuthi ngokunye kwalokho okufaka amantombazane enkingeni yokuzithwala esesemancane.

IBinga ngeyinye yeziqinti ezaziwa ngokwanda kwenani lamantombazane azithwala esesemancane andubana batshiye isikolo lokhu okuphambanisa izifundo zabo lekusasa labo.

Iloba uHulumende esevumela amantombazane azithwale esesikolo ukuthi abuyele emakilasini ngemva kokubeletha, inengi lamantombazane kubikwa ngeke libuyele esikolo ngoba sebelemithwalo eminengi yokondla lokunakekela imuli.

Izakhamizi ezigoqela izinduna lamakhansila zifisa kube lomthetho olawula ukuqhutshwa kwemilindelo lemidlalo yebhola.

Abanengi bathi njalo okunye kubangelwa yikuthi abantwana bahamba immango emide besiya esikolo okubafaka engozini yokuhlukunyezwa kumbe ukudlaliswa ngabafana lamadoda.

Ngenxa yokuvalwa kwezikolo kulandela umkhuhlane weCovid-19, abantwana abanengi sebetshona kumidlalo yebhola.

Ekhuluma kumhlangano wokufundisa ngezempilakahle phansi kohlelo lwePartnership for Social Accountability (PSA) lusenziwa yiBasilwizi Trust, Action Aid Zimbabwe, Southern Africa HIV and Aids Information Dissemination Services (SAfAIDS) bencediswa yiSwis Agency for Development (SDC) eBinga, induna uSaba ithe kuyadanisa ukubona amankazana ezithwala esasesikolo.

“Imilindelo yamasonto iminengi kakhulu njalo lokhu sokusenza abantwana bebe sengozini ngoba behamba ebusuku. Balala emlindelweni kungaziwa lokuthi baziphatha njani khonale,” kutsho induna uSaba.

Induna uSaba ithe lokhu kwenziwa yikuthi sokukomhlambi kazalusile ngenxa yamalungelo.

“Kukhanya abantwana sebelamalungelo amanengi kakhulu okwenza kube ngumhlambi kazelusile lokhu osokubonakala ngokwanda kwezisu. Sifisa ngabe wonke umuntu elizweni angakhangela loludaba ukuze sincedisane ukuvikela intsha yethu,” kutsho induna uSaba.

Ukhansila kaWadi 8 eBinga uMathias Mudenda uthe kumele kube lomthetho obopha amasonto labaqoqa imidlalo yebhola.

“Imidlalo yebhola isiminengi kakhulu ngoba ibakhona njalonje ngempelaviki. Abantwana sebehamba ebusuku. Basuka emakhaya ekuseni beze beyebuya ebusuku kungaziwa ukuthi batshone ngaphi besenzani lobani.

“Abezinkonzo labo benza kube kubi kakhulu ngoba imilindelo layo iminengi. Abantwana sebesuka emakhaya kungoLwesihlanu bethi baya emlindelweni beze beyephenduka ngeSonto. Abanengi bayabe bengekho lakuleyo milindelo kodwa bedlala labafana. Sifisa ngabe kuba lomthetho amapholisa ancedise abantu kutshayiswe kusakhanya ukuze abantwana befike emakhaya masinyane. Lokhu kungasiza ukwenqabela okunengi,” kutsho ukhansila Mudenda.