Amantombazana ahlose iWorld Cup

Nkosilathi Sibanda

IQEMBU lesizwe kumdlalo wokuqaga, amaGems, kuzamele liqale ngokuphangisa ukulolongela imidlalo yomnyaka ozayo ukuze lithole ukuqina andubana liyencintisa ku-World Cup eSouth Africa, kutsho umqeqetshi weqembu uRopafadzo Mutsauki.

Ama-Gems aqhathwe leFiji, Australia leTonga kuGroup A kumqhudelwano wamazwe ozaqhutshwa ngoNtulikazi ngomnyaka ozayo.

Amanye amazwe ezwekazi le-Africa akulumncintiswano yi-Malawi le-Uganda. Umqhudelwano lo uqhutshwa ngemva kweminyaka emine.

UMutsauki uthe useqoqe uhlelo olupheleleyo oluzalandelwa ngabadlali bakhe kusukela ngoZibandlela.

“Sithe sime kancinyane siyekukhefu leKhisimusi lokwamukela umnyaka omutsha,” kutsho lumqeqetshi ekhuluma lentatheli kaMthunywa.

“Ngemva kwalokhu sizangena ehlelweni lokulolonga. Ngilamacebo amanengi okulungiselela umncintiswano weWorld Cup lo. Okwakuqala kuzafuna ukuthi siphakamise indlela esilolonga ngayo okutsho ukuba kuzaqhutshwa imidlalo eminengi phakathi komnyaka andubana siye eSouth Africa.

“Okumqoka yikuthi abadlali bahlale besehlelweni lomdlalo, laloba bekumaqembu abo emakilabhu, ngibacebisa ukuthi bakhuthalele ukulolonga.”

Umqeqetshi lo uthe ulesifiso sokuthi inkokheli zomdlalo zibancedise ekuthini bathole usekelo oluzaphathisa ukuthi inhlelo zokulolonga ziqhube kakuhle isikhathi sisekhona.

Kwandise ukuthi kuswelakale usekelo lwemali ngesikhathi sokulolonga nxa amaqembu elizwe esiyancintisa enkundleni zaphezulu, okusuka kuphazamise amalungiselelo.

Kusenjalo, iScotland ibe liqembu lesithathu elingene kuGroup B lilamazwe abalisa iNgilandi, Malawi leBarbados.

ISouth Africa izadlala leJamaica, Wales le Sri Lanka ku Group C. Intshantshu zenkezo ngo-2018, iNew Zealand iqhathwe le-Uganda, Trinidad leSingapore ku-Group D.

Ukuqoqwa kwemidlalo yeNetball World Cup 2023:

Group A: Australia, Tonga, Zimbabwe, Fiji

Group B: England, Malawi, Scotland, Barbados

Group C: South Africa, Jamaica, Wales, Sri Lanka

Group D: New Zealand, Uganda, Trinidad and Tobago, Singapore