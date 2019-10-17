Amabutho ase-Lesotho

uMthunywa
Wayne Ncube
ABADLALI bamaWarriors abazadlala lesizwe seLesotho badinga ukuthi banqobe okuzwayo ukuze batshengise ukuba bazinkunzi zikanobhutshuzwayo.
Umdlalo lo usedolobheni leMaseru.
Amazwe womabili adibana kumbango wokungena kumqhudelwano we-African Champions (Chan) kuhlandla lesibili. AmaWarriors ayakhokhela kulandela ukunqoba nge 3-1 mhla zidlalela eHarare.Umqeqetshi weqembu lamaWariors uJoey Antipas usewaqambile amabizo abadlali abona bengcono ukuthi ayehlasela labo mhlaka 20 kuMfumfu.
Umqeqetshi lo ukhethe abadlali abalitshumi lanhlanu lapho okulabadlali beHighlanders abanengi. U-Antipas uthe abadlali bonke abakhethiweyo sebeqalile amalungiselelo.
“Siphakathi komsebenzi wokulolonga manje. Siya eLesotho ukuyaqeda indima sikhangelele ukuyafika kumidlalo yeChan. Kusukela ngeSonto eledluleyo, akulalwa enkambeni,” kutsho uAntipas.
Iqembu lamaWarriors likhangelelwe ukuthi linqobe ukuze lenelise ukufinyelelela imidlalo yokucina ezabe iselizweni leCameroon ngomnyaka ozayo ngoZibandlela.
Akula nguquko enkulu eyenziwe ngumqeqetshi weqembu ngaphandle kokufaka umdlali ovalela iNgezi Platinum Stars uFrank Mukarati ongenele umdlali weFC Platinum uLawrence Mhlanga.
Abanye abadlali abathe ukubizwa nguAntipas eqenjini nguKelvin Madzongwe weFC Platinum, uDonald Teguru weNgezi Platinum kanye loPhenias Bamusi weCaps United.
Iqembu
Unozinti: Simbarashe Chinani (Dynamos), Ariel Sibanda (Highlanders), Nelson Chadya (Ngezi Platinum Stars)
Imvimbi: Partson Jaure (Manica Diamonds), Peter Muduwa (Highlanders), Frank Mukarati (Ngezi Platinum Stars), Ian Nekati (ZPC Kariba), MacClive Phiri (Highlanders), Xolani Ndlovu (Chicken Inn), Nomore Chinyerere (Hwange).
Abasesiswini: Kelvin Madzongwe (FC Platinum), Tichaona Chipunza (Chicken Inn), Nqobizitha Masuku (Highlanders), Sipho Ndlovu (Chicken Inn), Ralph Kawondera (Triangle United), Joel Ngodzo (Caps United), Juan Mutudza (Herentals), Valentine Kadonzvo (Chicken Inn), Donald Teguru (Ngezi Platinum Stars), Phenias Bamusi (Caps United), Leeroy Mavunga (Yadah Stars), Wellington Taderera (Black Rhinos).
Abagadli: Prince Dube (Highlanders), Obriel Chirinda (Chicken Inn), Evans Katema (Dynamos).