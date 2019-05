Africa Zithande!

Vusumuzi Ndlovu

IMBONGI enkulu yabuza kwenye ingoma yentsha yathi Buyephi ubuntu? Ngethemba ezibuza lo umbuzo uAlbert Nyathi wayebona ukungasazithandi kukaMthwakazi loba uCal_Vin wayeziqhenya ngaye uBulawayo wakhe.

Ngempelaviki sithakazelela ubuntu bethu njengamaAfrika emhlabathini wethu wabaphilayo lasebadlulayo.

Kwezomculo iAfrica ilendimi lamasiko ehlukeneyo angafika lenkulungwane ngokufanisela kusukela ngensuku zomdabu waboSolomon Linda (imbube), oFela Kuti, iLadySmith Black Mambazo, Mirriam Makeba, Brenda Fassie kuze kuye labakithi abafana loBusi Ncube, Lovemore Majaivana, Solomon Skuza, Khuxxman, Iyasa labatsha abanye abalandelayo sisehla ngombhalo lo, bajabulela iAfrica Day ngemibono eyehlukeneyo.

Enye yentsha igoqela uRockie Doub osebenza idlalade lakhe lesibili elilesihloko u Lingo eseMzansi Africa, ubuka ubuhle beAfrica njalo uyatsho ukuba iAfrica ngumdumo otshaya ngaphakathi womculo wonke osemhlabeni.

Uthi yena ngemisebenzi yabo bazabonisa ukuba iAfrica ngubambazonke zomculo womhlaba jikelele. Ujaha lo usungule ingoma ezimbili uLife of The Party loTrevor Noah.

Omunye njalo olomsebenzi wakhe oseMzansi Afrika uMlue Jay usebenzela ukusungula idlalade lakhe elithiwa ngu They Need Me. Idlalade leli ligoqela eminye imisebenzi yengoma ezifana loCelebrate loShisa Shisa.

Siphindele ekhaya sidibane loJay Dumza lapha ePumula echasisa kabanzi ukuba iAfrika ayiseyiyo njengasemandulo ngoba sokukunengi osokwenzeka kiyo okwaguqula into ezinengi ngokufanayo.

Uthi yena amasiko asisawalandeli, siphanga ukulahla okwethu siqabuka okwabezizweni. Ngakho usuku lweAfrica Day nxa lungasetshenziswa ukuqhelisa imfundiso lembali yethu lungabe lusetshenziswe ngendlela eqondileyo.

UKevin Makhosi weNambini Music owedlalade lakhe uNyimbo zakuAfrika uyagcizelela phezu kwembono kaJay Dumza ethi abaculi kufanele basebenzise ithuba losuku lolu ukufundisana ngezinto ezisibumbayo njengabaculi abansundu.

Uyatsho njalo ukuba lusuku lokukhulisana ngokuhlangana lokusebenzisa umculo ukuba uveze ukuqakatheka kwabansundu lokukhuthaza uthando lokusekelana emisebenzini yabaculi.

UDoc Freezy imbongi eseMidlands, uthi iAfricaDay lithuba lokukhangela emuva sibone la esisuka khona njalo siqathanise lalapho esiyakhona, sidinge indlela zokulungisa lapho esiphuma khona indlela sigcine lamasiko ethu.

IAfrica Day kuye ufisa ukuba libe lilanga elisetshenziswa ukusukumisa umdeni wabensundu ukuba bamanyane babe yisizwe.

Ngamafitshane lawa ngithi “Zithande Africa”, sukuma umele abantwabakho!