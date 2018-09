‘Wangena uMpandula, Sondela Khisimusi’

Vusumuzi Ndlovu

USUJIKILE njalo umkhathi kwelakithi, sesiphumile ngempela ekhazeni elitshaye kwazwela lonyaka.

Lamukelekile njalo kwezokuzithokozisa babali. Namhla sizalazisa ngemisebenzi embalwa esikhona lasendleleni elingayilindela ngabomvu evela kubaculi bethu abehlukeneyo kwelakithi.

Kuliviki sidibana lojaha weMabutweni owenza izimanga kumculo we “house music”. UMqondisi “Skaiva” Sibanda ukhiphe ingoma entsha elodumo ye-kwaito ehlanganiswe le-rap. Ingoma le uyipheke loLord Skeelz, uChookie loMawiza. Ngakolunye uhlangothi uMqondisi usungule iEP yakhe ebizwa ngokuthi In His Will, etholakala kumikambo yebulenjini njalo lakuWhatsapp, ngeEcoCash, langaphandle kuTraxsource. UCal_Vin laye usungule uhlelo olufanayo nge “Dollar Fridays”, lapho asungula ingoma maviki wonke, ayithengise ngokufanayo ebulenjini.

USizalobuhle Nkomo, odume ngelokuthi Msizkay ungazise ukuba usasebenza gadalala ngedlalade lakhe elimele liphume emaduzaneni. Usebenze loSandra Ndebele kuEngikuzwayo, ingoma okumele isungule ukulungiselela abalaleli kumsebenzi wakhe omutsha. Kusenjalo, uTeecy usekhiphe ingoma yakhe uKutshon’ Ilanga kuviki edluleyo, uthi idlalade lisendleleni, njalo lisaphekwa.

Sikhangelele ukuba uFloppyX uzavuka ekuthuleni emaduzaneni ledlalade lakhe uThe X Factor 2. Sikulindele ndoda. U-Oswald “Ozzbit” Moyo uthi yena akahlulwa kulumdlalo we rap, njalo ucela inkundla lozizwayo ngomdlalo wakhe wamagama lengoma ku-Imidlwane ye Rap.

Siye kumisebenzi yomabonakude elingayikhangelela emaduzaneni. UMzoe7 usebenza uhlelo olutsha oluzabonakala emisakazweni emaduzaneni. Kafunanga ukubalisa okunengi ngoba ethi ufuna ukuba loluhlelo luthathe abantu ngesimanga. Asibambeni lonelo okwakhathesi, silindile jaha.

UKBrizzy laye ukhangelelwe ukusungula uhlelo lukamabonakude kaDiablo emaduzaneni, esebenza lomqondisi wohlonzi uAndy Cutta. UKingBL laye usebenze ividiyo yengoma uWhite Tee, ingoma ayipheka loRepresent Beats.

Umqondisi womabonakude uMarcus, usebenze loMUSE kungoma entsha uBad Habit. UMarcus nguye owenza umdlalo kamabonakude kaASAPH uMambo njalo lo-Dfrnt kaVic Jita. Levidiyo imayelana lentombi emdlalisa amandlwane yena elemizwa layo. Lumdlalo usetshenzelwe eCrystal koBulawayo njalo kulabaculi ababonakalayo bezoxhasa lomsebenzi, bekhombisa ukubambana.

Kuhle ukubona abaculi bethu bephatha umsebenzi wabo ngothando befaka ingoma zabo kumikambo yamavidiyo efana laboYouTube, lokuwuthengisela kweminye imikambo ephandle kwelizwe ngemisebenzi yobulembu, okukhombisa ukuzethemba lokuziqhenya ngomsebenzi wabo.