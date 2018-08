Ukukhanya Kwezwe ‘kuhlanyisa’ abanengi

NGEZIGIJIMISA igazi eziza lephephandaba likazulu maviki wonke nanko phela kule iviki liza lazo njalo eziluluju. Angithi nje liza ngamahabula iqembu elicula umphakathi usale ungafani.

Kungaba yiliphi elinye iqembu ngaphandle kwe-Ukukhanya Kwezwe. Abaculi nje kodwa bayatshitshimba imigido yesintwini. Nansi ingxoxo ekhwabithekayo phakathi kwejaha elilunga leqembu leli, uMayibongwe Madihwa (MM) lentatheli yephephandaba likazulu uThando Dube (TD).

TD: Mfowethu ngiyajabula ukuhlangana lawe, ake usithi fahlafahla ngeqembu lenu?

MM: Ngicula ngaphansi kweqembu le UKukhanya Kwezwe, sesisebenze okudlula iminyaka emithathu sihlabela umculo weMbube okungumculo ongelaziginci kodwa omnandi okwamagama. Ngokutsho kwebizo lethu sifisela ukuthi umculo esiwunika abantu ube ngumculo oletha ubuhle emhlabeni.

Njengeqembu umculo siwupheka ngaphansi kwenjongo ethi ‘‘respect, love, indemnity to the world through vocals’’ ngoba silenhloso yokutshumayela uthando lokuhloniphana emhlabeni.

TD: Awu jaha kungani lakhetha ukwenza umculo weMbube ongelaziginci yona imiculo iminengi kangaka?

MM: Ukukhetha kwethu umculo lo kwabangelwa luthando esilalo lomculo lo. Uthando lolu luvela ekuthini umculo wembube uhamba lemfundiso ezinhle kakhulu njalo ngumculo womdabuko ophethe amasiko akithi ngakho thina siwucula nje ngoba sifuna ukufundisa abantu njalo lokubazisa ngamasiko ethu.

TD: Abantu abalalela umculo wenu bathini ngawo?

MM: Abantu bayawuthakazelela kakhulu umsebenzi wethu. Lokhu kungenxa yokuthi senza umsebenzi esiwuthandayo. Abakuthakazela kakhulu livangeli lokuthula lokubambana eliqukethwe zingoma zethu.

Okunye nje okusiphathisayo yikuthi sisebenzisana lamanye amaqembu embube okusenza sithuthuke.

TD: Njengeqembu eselileminyaka edlula emithathu lasungulwa uzulu selamethulelani ukuze ahlale elikhumbula?

MM: Njengeqembu siyawuthakazelela umculo wethu njalo sisebenza gadala osokusenze sakhipha amadlalade amabili elakuqala elihamba ngebizo elithi “Ngilinde Umalindelwa” elesibili elithi “Mhlaba hlangana”.

TD: Abantu bawamukela njani umculo wenu, ledlalade elalikhiphayo lamukelwa njani?

MM: Abantu bayawuthakazelela umculo wethu okumangalisayo. Nyakenye sithole indondo kuSkyz Metro FM Awards okuyisibonakaliso sokuthi umculo wethu abantu bayawulandela njalo bayawuthakazelela.

Ngemva kokukhipha idlalade lethu lakuqala abantu batshengisa okukhulu ukuwuthanda umculo wethu ngoba sacina siphoqeleke ukulethula kabili endaweni ezehlukeneyo, Size sathola ezinye zengoma ezikudlalade zidlalwa emsakazweni weSkyz Metro FM.

TD: Kuhle lokhu, kulumnyaka abantu libathembisani?

MM: Abantu sithi kabalindele imisebenzi yethu emitsha esizayikhipha lonyaka. Khathesi siphakathi kokupheka elinye idlalade elilengoma ezimnandi kuphela esizalikhupha umnyaka ungakapheli.

TD: Mazwi bani elifuna ukuwatshiyela abalandeli benu?

MM: Njengeqembu sithi kubalandeli bethu sizaqhubeka sipheka umculo omnandi kakhulu njalo olemfundiso ezinhle kakhulu. Bangakhathali ukulalela umculo wethu.