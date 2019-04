Udinga usizo umfundi owathola 16 points

Bongani Ndlovu

KULOMFUNDI obefunda esikolo seLuveve High School koBulawayo odinga usizo lokuthi aqhubeke ngezifundo zakhe ngemva kokwenza kuhle kuzifundo zakhe ze-A-level.

USinqobile Ncube oleminyaka engu-19 yokuzalwa uphume le-16 points kumihloliso yanyakenye ye-A-level lapho ayesenza izifundo zePure Maths, Statistics, Accounting kanye leBusiness Studies.

Ekhuluma lenthatheli kaMthunywa uNkszn Ncube, osehlala eFilabusi esigabeni seNsiza uthe udinga usizo lokuqhubekela phambili ngezifundo zakhe nanko phela wenza kuhle kodwa abazali bakhe abenelisi ukumbhadalela imali yesikolo.

“Ngenza kuhle kakhulu kuzifundo zami zeA-level eLuveve High School ngomnyaka ka2018 lapho engaphuma khona le-16 points. Ngangisenza izifundo zePure Maths, Statistics, Accounting leBusiness Studies. Udubo esengibhekane lalo yikuthi abazali bami kabalamali yokuthi ngiqhubekele phambili ngezifundo zami ukuze ngenelise ukungena eYunivesithi,” kutsho uNkszn Ncube.

Uqhubekele phambili wathi waba lohlupho olwamncindezela ukuthi athole ithuba lokubhalisa kuma-scholarship asiza abantwana abangenelisiyo ukuzibhadalela isikolo.

“Ngaphuza ukuthatha ama-results ami e A-level ngoba ngangisasebenza ngidinga imali yokwenelisa ukubhadala i-school fees yomnyaka odlulileyo, lokho kwabangela ukuthi ngesikhathi ngithatha ama-results abama-scholarship sebathatha abantu ababafunayo,” kuchaza uNkszn Ncube.

Uphethe ngokuveza ukuthi ufisa ukwenza izifundo ze-Actuarial Science nxa angathola ithuba lokuya eYunivesithi.

“Isifiso sami mina ngesokuthi ngiqeqetshe kuzifundo ze-Actuarial Science ngoba kwakuyisifiso sami ngisasemncane njalo ngingafisa ukuya eNational University of Science and Technology loba eUniversity of Zimbabwe ngoba yiwo amaYunivesithi alakho lokho engifuna ukukwenza,” kuphetha uNcube.