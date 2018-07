Sizaqhubeka lapho esacina khona loCastro — Billiat

YiNtatheli kaMthunywa

UMDLALI omutsha weKaizer Chiefs, uKhama Billiat, uthemba ukuthi bazaqhubeka lapho abacina khona kuMamelodi Sundowns lomgadli uLeonardo Castro abathwesa ubunzima laye amaqembu amanengi kumasizini adluleyo.

UBilliat usayine kuChiefs kumaviki adluleyo emuva kwamahlebezi amanengi ayekhomba ukuba uzadlala phetsheya.

Unqabe ukuvuselela isivumelwano sakhe leSundowns ngitsho isinyusa ngokuphindiweyo imali ezomholela yona. KuSundowns, uBilliat ubebulala izizwe edlala ngokuzwana loCastro loKeagan Dolly bebizwa ngeCBD.

Emuva kokuthi uDolly ayedlala phetsheya kolwandle, yadilika iCBD okutshiye umqeqeshi weSundowns, uPitso Mosimane ebalisa.

Emdlalweni wokuqala kuChiefs emqhudelwaneni iBokone Bophirima Maize Cup ngeviki edluleyo, uBilliat ukhande ibhola elicine litshaywe nguCastro ngesikhathi bebhekene leFree State Stars.

“Ngibonga uMdali losihlalo weKaizer Chiefs lebhodi lonke lawo wonke umuntu ngokungicabanga ukuthi kufanele ngize lapha. Leli lithuba elikhulu. Kade ngangifuna ukudlalela iChiefs, iqembu elikhulu. Bengihlala ngifuna ukudlala enkundleni egcweleyo. Ngifuna ukubona ukuthi ngiguqula kumbe ukuphakamisa kangakanani umdlalo wami nxa ngisenkundleni kugcwele.

“Ngaphambi kokusayina kuChiefs, ngicabange izinto enengi. Imuli yami labo bonke. IChiefs ibikade ilokhu ihamba phambili ikhombisa uthando lokungifuna. Ngiyakuhlonipha lokho. Bengingelakho ukwenza ngenye indlela, bekufanele ngize lapha,” kutsho uBilliat.

“UCastro ungumdlali okumnandi ukudlala laye. Kade sengimkhumbula kakhulu. Ngiyathemba ukuthi sizaqhubeka lapho esacina khona sisebenza ndawonye. Ngiyazi ukuthi siseqenjini elitsha manje, kulamaqhinga atshiyeneyo futhi sisebenza ngokuhlukeneyo.

Ngo-2016, uKhama uthole umklomelo wePremier Soccer League Footballer of The Season, Players’ Player of The Season le-Midfielder of The Season.

“Ngihlala ngifuna ukwenza ngcono ngithuthuke, ngidlale labadlali abehlukeneyo emaqenjini ehlukeneyo.” — Ubulembu