Amaqhawe akusasa abonakele ku#AAR

Vusumuzi Ndlovu

NGIYALAMUKELA njalo kwezokuzithokozisa kuliviki. Ngesikhathi sijabula ngekhefu lamaqhawe jikelele ilizwe lonke, umculo lawo ubuse msebenzini. Kuliviki sizaxoxa kancane ngomcimbi weAAR (Annual August Rush), njalo sizwe ngojaha weHwange, osecula ekoNthuthu, uDweezy Boi Wonder.

NgoMgqibelo odluleyo, intsha yakoBulawayo ivele yakhomba ubukhosi bawo kwezomculo kumcimbi owenzelwe eRainbow Elite liqembu lomculo iCertified Music Productions, ngabahlabeleli abehlukeneyo abathole ithuba lokubonisa ubungcitshi babo ngezomculo. I-AAR iqoqwe ngokuqondiswa kwentsha ezintathu, ezigoqela umculi uTeecy, uMichelle Banda (Star Michy) lomkhandingoma ULarynx. Lumsebenzi ububukisiwe lasebulenjini, abanye bethatha amavidiyo lezithombe zomcimbi ngencingo zabo.

Intombazana uLuchi Shiki usungule ubusuku beAAR ngengoma esidumile emsakazweni ethi Inotho Yami, eyohlobo lwe-jazz. Umcimbi waqhubeka njalo kusiya phakathi kobusuku ngabanye abafana loCruz, uRockie DoUB, uFish McSwagg, uKing Bill, uVic Jita, uMUSE, uMC Chita oweHarare lomkhandingoma uRepresent Beats. Ezinkulu zomdlalo we-hip-hop uT1nda loPOY lazo bezikhona zizobuka njalo lokusekela lomsebenzi wabatsha.

Kubekhona abakholisise ababukeli obekulamadlabuzane. U-KBrizzy, uAsaph, uJuan Nemo, loLuminous odume ngeChristian Rap bamangaze ababukeli basala bebambe owangaphasi betshengisa ubuntshantshu babo estejini.

Ababukeli bacele ukuphindelwa uDiablo kaKBrizzy, eyiyo evale umcimbi. Ngesikubone kuAAR, ngingatsho ngithembile ukuba ikusasa lomculo wabatsha lisezandleni ezinhle, njalo beqondise lapho obekusiba lamaphutha khona emcimbini ezayo. Abaqoqi be #AAR bathembise ukuba bazakwenza eminye imicimbi efanayo emaduzaneni, njalo babonga uBulawayo ngosekelo.

Kwezinye indaba zomculo, sidibane loDweezy Boi Wonder (Dylan Nyembe), osekwanise ukusungula iEP elesihloko esithi Best On Best. Lapha uxhumanise ingcitshi zodwa ukuba zimncedise ukusungula lowo msebenzi. Esebenza leExcellence Records eseSizinda, usebenze lezinkulu phose zonke ezakhathesi koNthuthu ezigoqela uMsizKay lo Mzoe7. UDweezy Boi usesebenzisane loKobby Jones waseGhana, kanye loTrek Kempton waseZambia.

Okwamanje usexhumene loKiky Bad**s weHarare, kungoma yakhe ezasungulwa emaduzaneni. Kulingoma ubeka ithemba kukusasa elihle, njalo ukhuthaza ukusebenza gadalala, ingqubekelaphambili lokuphumelela.

Siyilinde ngamehlo abomvu jaha, imisebenzi yakho iyabonakala.