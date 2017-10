Selithethe enye indondo iGgqishamnkantsha

YiNtatheli kaMthunywa

UMCULI wakuleli ocula ezikamaskandi uPosslet Khumalo odume ngokuthi nguGqishamnkantsha usethethe indondo yesine yengoma etshisa kulazo zonke njalo usekhethwe ukuba angene emncintiswaneni weBest Song of the Year.

Umculi lo, ubeyintshantshu phakathi kwabaculi bomculo loKwaZulu Natali kweleSouth Africa.

Igqishamnkantsha lithethe indondo ezintathu kumnyaka ophelileyo ezigoqela iStayela Award eNew Castle, eyeBest Maskandi Newcomer, Kwazulu Natal Maskandi Awards, leye Best Song of the Year ku-Umgeni Maskandi Awards ePietermaritzburg kwathi kuyonale inyanga lathatha Indondo yeBest Song of the Year ngengoma yalo ethi Baphehlamanz’amnyama.

UMthunywa uxhumane loGqishankantsha wachaza ukuthi uzwa ejabula ngokukhethwa emncintiswaneni lo wabuya walandisa ngokuthola kwakhe indondo emnyakeni ophelileyo ebonga njalo ekhuthaza uzulu ukuthi amsekele ngokumvotela.

“Ngizwa ngijabula kakhulu ngokuthatha indondo le eyeBest Song of the Year ngoba ngomnyaka ophelileyo ngithole indondo ezintathu ngedlalade lami elithi; Mina Nawe. Emncintiswaneni lo besingabaculi abangu-17 kuthi abaphuma koMthwakazi sibabili.

“Ingoma yami enqobileyo ngethi Baphelamanz’amnyama ekudlalade lami elithi Mina Nawe. Ngalokhu ngikhuthaza abalandeli bami ukuthi baqhubekele phambili ngokungivotela njengalokhu abahlala bekwenza njalo ngibathembisa ukubakhiphela elinye idlalade elitshisayo lonyaka,” kutsho Igqishamnkantsha.

UMduduzi Mkhwananzi omunye wabacula leGqishamnkantsha ubikele intatheli ukuthi ulethemba lokuthi bazayithatha indondo yesihlanu abancintisana kuyo.

“Mina ngilethemba lokuthi abalandeli bethu bazasisekela siyithathe njalo indondo yesihlanu okuyiyo esikhethwe ukuthi sincintisane kuyo labanye abaculi bakamaskandi. Ngokunjalo uzulu sisazomdlalela ingoma zethu ngohlonzi oluphezulu ukuze ahlale ejabulile sibuye simhwatshele idlalade elitshisa bhe,” kuphetha uMduduzi Mkhwananzi.