‘Sihamba lamaMighty Warriors’

YiNtatheli kaMthunywa

INKEZO yeCosafa isiqalile koBulawayo kumqhudelwano wenguqu yabomama okhangelelwe ukuthi unqotshwe yisizwe seZimbabwe.

Kumalanga alitshumi alandelayo abathandi bomdlalo bazakholisa ukubukela ibhola mahala enkundleni zeLuveve, White City laseBarbourfields.

Amazwe alitshumi lambili azangqikilana kubangwa linkezo ezasetshenziswa ngamaqembu akulumhlubulo welizwe ukuqinisa abadlali andubana ayedlala kuAfrican Women Cup of Nations.

Kusenjalo uMthunywa ukhulume labosaziwayo kwezenguqu koBulawayo ababike ukuba inkezo iya kumaMighty Warriors.

Ukuzethemba ngamantombazana asekhaya la kuvela ekuthini amaMighty Warriors liqembu elenza kuhle kulamanengi eAfrica njalo yilo elesatshwa ukwedlula wonke kulandela ukuphatheka kwalo kumidlalo yama-Olympics ngo2016 kwele-Brazili.

Phezulu kwalokhu, iqembu lesizwe lizathola usekelo olwedlulisileyo koBulawayo ngoba liqeqetshwa yisakhamuzi sakulindawo uSithethelelwe “Kwinji 15” Sibanda.

UKenneth Mhlophe ongusomabhizimusi owaziwa ngokusekela inguqu kakhulu, ubike ukuba akubuzwa elangeni ukuthi amantombazana ka-Kwinji 15 azothatha inkezo.

“Ngifisela iqembu lethu amaMighty Warriors inhlanhla enkulu. Kungumbono wami ngemva kokuhlolisisa wonke amathimu ukuthi iZimbabwe iqinile njalo ilethalenta ukwedlula wonke amazwe akulumqhudelwano.

“Ngicela abantu bakithi koBulawayo ukuthi bangene ngobunengi babo basekele abadlali bethu. Inkezo izasala la,” kutsho uMhlophe, odume ngokusekela njalo inguqu yamantombazana leyabafana abasacathula koNtuthu.

UMhlophe uqhubeke wathi kuhle ukuthi izakhamizi zakoBulawayo zamukele imidlalo le ngesihle ngoba izaletha ibhizimusi.

“Ukuqhutshwa kwemidlalo le lapha koBulawayo kuyinto enhle, kumele izakhamizi zisukumele phezulu. Kuzavuleka amathuba okwenza imali ngendlela ezitshiyeneyo. Asambeni enkundleni siyekwamukela izethekeli zethu.”

UDazzy Kapenya ongumqeqetshi weqembu leCasmyn elitshibilika ku-Division One osezansi yelizwe uthe ukudlalela ekhaya yikho okumele kunikeze amaMighty Warriors idlabuzane.

“Akula enye indlela engafaka abadlali bethu idlabuzane lokunqoba ngaphandle kokuthi badlalela ekhaya. Ukusekelwa njalo ngabantu ababaziyo kuzangezelela idlabuzane,” kutsho uKapenya.

Iphephandaba likazulu liphinde laxoxa loDavid Moyo ongomunye wabosaziwayo kwezamabhizimusi abasekela inguqu yabomama.

UMoyo uthe umbono wakhe umfitshane ngoba amaMighty Warriors uwabona esiyaphambili.

“Laphana sidlula njengesikhukhula. Sengike ngawabona amantombazana akithi edlala, ngakho angethuki lutho ngabo.

“Sizabatshaya bonke, sibatshengise ukuthi eZimbabwe kulebhola uqobo.”

Uhlelo lwamaqembu azancintisa ku-2017 Cosafa Women’s Championship:

Iqula lika-A: (Zimbabwe, Zambia, Madagascar, Malawi)

Iqula lika-B: (Kenya, Mauritius, Mozambique, Swaziland)

lqula lika-C: (South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana)

Ukuma kwemidlalo:

13 Mpandula: (Barbourfields Stadium)

10h30 Namibia vs Botswana,

14h00 Zambia vs Malawi,

16h30 Zimbabwe vs Madagascar

14 Mpandula: (Luveve Stadium)

10h30 Mauritius v Swaziland

14h00 Kenya v Mozambique

16h30 South Africa v Lesotho

15 Mpandula: (Barbourfields Stadium)

10h30 Madagascar vs Malawi

14h00 South Africa vs Namibia

16h30 Zimbabwe vs Zambia

16 Mpandula: (Luveve Stadium)

10h30 Kenya vs Mauritius

14h00 Lesotho vs Botswana

16h30 Mozambique vs Swaziland

17 Mpandula: (Barbourfields Stadium)

10h30 Zambia vs Madagascar

14h00 Zimbabwe vs Malawi

16h30 South Africa vs Botswana

18 Mpandula: (Luveve Stadium)

10h30 Namibia vs Lesotho

14h00 Mauritius vs Mozambique

16h30 Kenya vs Swaziland