Ithemba lesizwe likuKwinji 15

YiNtatheli kaMthunywa

SEKUSELE amalanga ambalwa ukuthi idolobho lakoBulawayo liqhube imidlalo yomncintiswano wenguqu yamantombazana eyenkezo yeCosafa.

Amazwe alitshumi lambili azethekelela koNtuthu kusukela ngeviki ezayo kulindwe ukuqala kwemidlalo mhlaka 13 kusiya kumhlaka 24 enkundleni zeLuveve, eWhite City laseBarbourfields.

Iqembu lamaMighty Warriors selingene enkambeni yokulolonga njalo umqeqetshi wawo, uSithethelelwe ‘Kwinji 15’ Sibanda ubike ukuba uselungise amantombazana akhe aphelela.

“Siqhuba kuhle njengoba umncintiswano ususondele. Siwulindele njalo silolonge ngendlela engibona angathi izakhipha impumela enhle,” kutsho lumqeqetshi ekhuluma loMthunywa ngoLwesithathu.

Ithemba lesizwe liphethwe ngumqeqetshi kukhangelelwe ukuthi amaMighty Warriors ayivikele inkezo yeCosafa egumeni lawo.

Ubungcitshi bomqeqetshi abuthandabuzwa njalo imidlalo yeCosafa izamfaka egcekeni kuhlolisiswa ukuthi uwupheka njani umdlalo kanobhutshuzwayo.

USibanda ngumqeqetshi wakuqala owesifazane ukuthola isithupha saphezulu kumbali yenguqu kuleli.

Kumasizini amabili adluleyo uSibanda ubengumsekeli kamqeqetshi weTsholotsho FC, umsebenzi awenza kuhle engalakwesaba.

AmaMighty Warriors afakwe kuqembu elilamazwe abalisa iMadagascar, Malawi leZambia.

Kuqula lesibili kuzadlala iMauritius, Mozambique, Swaziland lamantombazana eKenya. Isizwe esandise ukuhlupha amaMighty Warriors eseSouth Africa sizadlala kuqula lesithathu elileBotswana, Lesotho leNamibia.

IZimbabwe yanqoba umqhudelwano lo ngo-2011. IBanyana Banyana seyakhokhela kathathu ngo-2002, 2006 lango-2008.

Uhlelo lwamaqembu azancintisa ku-2017 Cosafa Women’s Championship:

Iqula lika-A: (Zimbabwe, Zambia, Madagascar, Malawi)

Iqula lika-B: (Kenya, Mauritius, Mozambique, Swaziland)

lqula lika-C: (South Africa, Namibia, Lesotho, Botswana)

Ukuma kwemidlalo:

13 Mapndula: (Barbourfields Stadium) 10h30 — Namibia vs Botswana, 14h00 Zambia vs Malawi, 16h30 Zimbabwe vs Madagascar

14 Mpandula: (Luveve Stadium)

10h30 Mauritius v Swaziland

14h00 Kenya v Mozambique

16h30 South Africa v Lesotho

15 Mpandula: (Barbourfields Stadium)

10h30 Madagascar vs Malawi

14h00 South Africa vs Namibia

16h30 Zimbabwe vs Zambia

16 Mpandula: (Luveve Stadium)

10h30 Kenya vs Mauritius

14h00 Lesotho vs Botswana

16h30 Mozambique vs Swaziland

17 Mpandula: (Barbourfields Stadium)

10h30 Zambia vs Madagascar

14h00 Zimbabwe vs Malawi

16h30 South Africa vs Botswana

18 Mpandula: (Luveve Stadium)

10h30 Namibia vs Lesotho

14h00 Mauritius vs Mozambique

16h30 Kenya vs Swaziland